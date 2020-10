Arrestation de Michel Plouffe : Mario Harel voulait « protéger les biens et prévenir le crime », disent ses avocats

Le 10 février 2016, Mario Harel, alors directeur du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), a informé la DG de la Ville de Gatineau et le maire, de l’arrestation imminente de Michel Plouffe alors directeur général du CLD Gatineau. Devant le Comité de déontologie policière mercredi, les avocats de M. Harel, maintenant retraité, ont dit qu’il agit de la sorte pour « protéger les biens et prévenir le crime ».

Le Comité de déontologie policière accuse M. Harel d’avoir manqué à son devoir de discrétion en divulguant à des tiers des renseignements obtenus alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions .

M. Harel avait informé sa supérieure immédiate, la directrice générale de la Ville de Gatineau Marie-Hélène Lajoie et le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin, le 10 février 2016, de l’arrestation imminente de Michel Plouffe alors directeur général du CLD Gatineau.

M. Plouffe faisait face à des accusations de fabrication de faux et de preuve et d'entrave à la justice dans le cadre d’une enquête sur la production de marijuana dans une propriété à son nom. Par la suite, M. Plouffe avait reçu une absolution inconditionnelle de la cour après avoir reconnu sa culpabilité à un chef d'entrave à la justice.

Cette affaire qui n’avait aucun lien avec son poste de directeur général du CLD Gatineau avait coûté son poste au sein de l’organisme qui s’occupait du développement économique régionale.

Trois jours d’audience

Le Comité de déontologie policière tient des audiences depuis lundi pour déterminer si le comportement de M. Harel lors de la journée fatidique de l’arrestation de Michel Plouffe, le 10 février 2020, représente une violation du serment de discrétion auquel est tenu tout agent de la paix.

Maxime Pedneaud-Jobin, Marie-Hélène Lajoie et Mario Harel ont tous témoigné lors de cette audience.

Les avocats de M. Harel, Me Jolin et Me Alimi-Lacroix ont aussi présenté à titre de témoin expert le directeur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Robert Pigeon.

La défense voulait ainsi prouver que la révélation par M. Harel de l’arrestation de Michel Plouffe par la SQSûreté du Québec à son lieu de travail, soit la Maison du Citoyen, à sa supérieure hiérarchique et au maire quelques heures avant que celle-ci n’ait lieu, avait pour but de protéger les biens et prévenir le crime , selon ses avocats.

Compte tenu de la nature des accusations, du lieu de l’arrestation et du rôle de M. Plouffe au sein de l’administration municipale, M. Harel se retrouve devant une situation qui peut clairement compromettre l’intégrité de la Ville. Me Bernard Jolin, avocat de M. Harel

L’avocate du Commissaire à la déontologie policière, Me Valérie Deschênes a quant à elle rétorqué que la révélation de M. Harel à Mme Lajoie et à M. Pedneaud-Jobin n’est pas dans le mandat d’un directeur de police .

La réputation de la Ville et de son intégrité, ce n’est pas de son ressort. Me Valérie Deschênes, avocate du Commissaire à la déontologie policière

Une dernière audience?

Après avoir entendu les plaidoyers des deux parties mercredi, le juge administratif au sein du Comité de déontologie policière, Me Richard W. Iuticone, rendra sa décision par écrit.

Si le juge décide que M. Harel a bien commis un acte dérogatoire, une audience sur sa sanction sera tenue.