L'Hôpital de Sainte-Georges suspend ses admissions en médecine

Afin de pallier à la situation, nous procéderons à l’ouverture de lits au "SNT Monastère" dès demain , précise le communiqué de presse envoyé mercredi en fin de journée.

Le SNT Monastère est un site géré par le CISSS de Chaudière-Appalaches, utilisé lorsque nécessaire.

Selon le plus récent bilan, six usagers et cinq travailleurs de l'hôpital sont toujours considérés comme des cas actifs.

L'Hôpital de Saint-Georges en automne. Photo : Radio-Canada

Éclosions dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches Hôpital de Saint-Georges : 5 travailleurs et 6 usagers

5 travailleurs et 6 usagers Hôtel-Dieu de Lévis : 20 travailleurs et 15 usagers

20 travailleurs et 15 usagers Hôpital de Thetford Mines : < 5 cas chez les employés et les usagers

La direction assure que tous les efforts sont déployés pour remédier à la situation le plus rapidement possible .

Dans les 5 derniers jours, 345 cas de COVID-19 ont été confirmés en Chaudière-Appalaches. C'est près de 20 % de l'ensemble des 1809 cas répertoriés depuis le début de la pandémie.