Discours du Trône: « Ce n’est pas assez », estime l’opposition

J’ai été stupéfait de voir à quel point il y avait peu de choses concernant la COVID-19 , a lâché le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Wab Kinew, après le discours du Trône du gouvernement progressiste-conservateur lu, mercredi, par la lieutenante-gouverneure, Janice Filmon.

Pas de nouvelles idées, pas de nouveaux programmes… En fait, il n’y avait presque rien de nouveau. Tout ce dont ils ont parlé sont des choses qu’ils avaient déjà annoncées , a-t-il déclaré.

Le NPD est particulièrement critique envers la volonté du gouvernement de poursuivre sa réforme de l’éducation, qui aurait dû être annoncée au printemps, mais qui a été repoussée à cause de la pandémie.

Ils vont ramener une révision qui a été écrite avant la pandémie. Ce n’est pas assez, cela n’a aucun sens. Ils devraient recommencer.

Frustration

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, souligne son mécontentement en qualifiant ce discours du Trône de très frustrant .

Il y a très peu de choses différentes entre ce plan et celui d’avant la pandémie , a-t-il déclaré aux journalistes à la sortie de la Chambre.

Il y avait besoin d’un plan pour les petites entreprises et c’est pas là. Ce gouvernement ne répond pas aux attentes des entreprises, de la santé, de l’éducation et ne met pas plus d’argent pour rendre les gens plus en sécurité.

De son côté, la présidente du Syndicat des employés généraux et des employés du gouvernement du Manitoba, Michelle Gawronsky, a regretté que le gouvernement ait manqué une occasion de mettre la santé plus en avant, plutôt que l’idéologie .

Nous sommes en pleine pandémie et la fin est encore loin. Les Manitobains ont besoin de services publics, en particulier les soins de santé, l’éducation et des programmes qui les soutiennent. À la place, on a que des coupures, des réductions de budgets et des privatisations , a-t-elle écrit dans un communiqué.

De son côté, le président du Syndicat canadien de la fonction publique, Abe Araya, estime dans un communiqué que la province devrait se débarrasser de son rapport archaïque sur l’éducation puisqu’il a été réalisé avant la pandémie.

La Fédération des travailleurs du Manitoba satisfaite

La Fédération des travailleurs du Manitoba, quant à elle, s’est dite satisfaite de la volonté du gouvernement progressiste-conservateur de mettre en place un programme de congés maladie payés.