Les files d'attente près d'un centre d'aide aux démunis incommodent les voisins

Le personnel du centre communautaire affirme que la demande a presque doublé depuis le début de la pandémie. Gathering Place est l'un des plus anciens fournisseurs de services sociaux de Vancouver.

Bien que conscient de l’augmentation de la demande, le centre dit essayer également de soutenir les résidents des environs et de garantir leur sécurité personnelle.

The Gathering Place, situé dans le centre-ville de Vancouver, aide les personnes à faible revenu et les sans-abri depuis les années 1990. L’organisme, géré par la Ville, offre, entre autres, de la nourriture, des douches, un service de blanchisserie, des toilettes et l'accès au Wi-Fi.

Avant la pandémie de la COVID-19, le personnel du centre communautaire servait environ 300 repas à bas prix par jour. Sept mois plus tard, ce nombre est passé à une moyenne de 525 par jour, selon les estimations de la Ville.

Nous avons en fait dû recruter 15 à 20 employés supplémentaires. Il y a eu tellement de pression sur notre cuisine. Dallas Gonsalves, directrice, The Gathering Place

Dallas Gonsalves, directrice du centre communautaire The Gathering Place, souhaite que les clients de son organisme et les résidents voisins se sentent en sécurité. Photo : Radio-Canada / Shawn Foss (CBC)

Le personnel affirme que le changement découle probablement du récent ralentissement économique, les sans-abri et les résidents qui ont des logements se tournant vers le centre pour des repas à 2 $.

Beaucoup de gens ont été licenciés de leur travail. Il y a beaucoup de nouveaux sans-abri. Anthony Diggs, 17 ans, sans-abri

Cependant, malgré la demande accrue, les mesures imposées par la COVID-19 ont fait que The Gathering Place est quasiment fermé au public. En juillet, le centre a ouvert un espace de jour intérieur, offrant à ses clients un endroit pour s'asseoir et accéder aux travailleurs de proximité.

Le service de restauration est aujourd’hui à emporter. La lessive et les douches doivent être utilisées sous escorte. Les clients sont invités à former une file d'attente sur le trottoir voisin de la rue Seymour afin de respecter les mesures de distance physique.

Quand ils ont fermé [tout le bâtiment], c'était plus difficile parce que les gens devaient aller utiliser les tables à l'extérieur ou simplement se promener dans le quartier , raconte John Douglas, un itinérant.

Cet endroit est très important pour moi et pour beaucoup d'autres personnes (...) C'est un très bon service. John Douglas

Un voisinage inquiet

Les voisins de ce centre disent se sentir en danger en raison des importantes files d'attente.

C'est pire que cela a jamais été , dit par exemple Branwen Willow. Nous avons des sans-abri qui vendent du crack ici, qui se piquent à l'héroïne, et des gens qui dorment constamment devant notre porte.

Branwen Willow se plaint des nuisances causées par les personnes qui fréquentent le centre communautaire The Gathering Place. Photo : Radio-Canada / Shawn Foss (CBC)

La femme de 73 ans vit au New Continental, un immeuble situé à côté de The Gathering Place, depuis 2002 et dit avoir remarqué un changement dans le quartier après que la province est intervenue pour expulser des personnes du parc Oppenheimer et installer certaines d'entre elles dans l'ancien hôtel Howard Johnson, qui se trouve à proximité, rue Granville.

Comme son immeuble est également détenu et exploité par la Ville de Vancouver, Branwen Willow craint que personne ne tienne compte de ses inquiétudes.

C'est vraiment frustrant d'essayer d'obtenir de l'aide. [...] Notre propriétaire n'arrête pas de dire :'Appelez le 311!" [...] Personne ne fait rien. Branwen Willow, voisine du centre communautaire The Gathering Place

Mme Willow aimerait que la sécurité soit renforcée à l'extérieur de son bâtiment et que le lieu de rassemblement soit déplacé dans une autre rue.

Le personnel de The Gathering Place affirme être en communication régulière avec le New Continental et demande aux résidents de faire preuve de compassion.

Les défis que les résidents voisins décrivent sont antérieurs à la pandémie , affirme la directrice générale, Susie Saunders, dans un courriel. Bien que nous reconnaissions que l'ajout de files d'attente puisse perturber les résidents ou les passants, nous nous assurons que le personnel est présent sur le trottoir et aux entrées du lieu de rassemblement pendant toutes les heures d'ouverture.

Opposition populaire

Les tentatives de la Ville d'augmenter les services sociaux au centre-ville en ces temps d’énième crise sanitaire continuent de se heurter à l'opposition du public.

Mardi, le conseil municipal de Vancouver a retardé l'examen d'un rapport sur l'ouverture d'un centre de prévention des surdoses rue Seymour, à côté du centre communautaire The Gathering Place, car 117 personnes se sont inscrites pour prendre la parole.

Le personnel de The Gathering Place est prêt à répondre aux questions des résidents, mais certaines situations, comme l'emplacement de leur file d'attente, ne vont pas changer.

D'après les informations recueillies par Belle Puri