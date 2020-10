Un premier cas de COVID-19 à Mashteuiatsh

Ce cas ne fait toutefois pas partie du bilan dévoilé par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean mercredi. Il devrait y être ajouté jeudi.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Clifford Moar indique que la personne touchée est en isolement tout comme sa famille et qu'une enquête épidémiologique est en cours.

On s’attendait qu’un jour peut-être on allait vivre cette situation-là. On ne veut pas le vivre, mais on le vit. Je veux rassurer les gens. Il y avait beaucoup de rumeurs ces derniers temps et maintenant ce cas-là est confirmé.

Il demande aux gens de répondre s'ils reçoivent un appel de la santé publique et de respecter les mesures sanitaires.

La situation est quand même sous contrôle. Il n’y a pas de quoi s’alarmer, sauf que je pense que toutes les mesures qu’on a émises depuis le début de la pandémie, vous voyez comment c’est vraiment important , fait valoir le chef du conseil de bande.

Il rappelle que le virus est sournois et qu’il peut s’infiltrer partout.

Clifford Moar a tenu à remercier la population de Mashteuiatsh qui, dit-il, fait preuve de beaucoup de discipline depuis le début de la crise au printemps dernier.