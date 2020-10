L'interdiction des plastiques à usage unique n'étonne pas les restaurateurs albertains

Cinq des six des produits qui seront interdits dès la fin de l’année 2021 sont régulièrement utilisés par l’industrie de la restauration, cependant de nombreux restaurateurs de l'Alberta ne les utilisent plus.

Le propriétaire d’un bar à cocktail et d’un restaurant, Jeff Jamieson, qui est aussi membre du conseil d’administration de l'Association de l’hospitalité de l’Alberta, affirme que de nombreux restaurateurs ont déjà abandonné l’usage des pailles et des contenants en plastiques non recyclables.

Cela fait des années que nous en discutions au sein de notre industrie et de nombreux restaurateurs ont déjà éliminé les plastiques à usage unique de leurs opérations, au point que même les grandes chaînes de restaurants rapides commencent à faire la même chose , explique Jeff Jamieson.

Une interdiction nécessaire, selon des restaurateurs

Ce qui surprend c'est le moment choisi pour en faire l'annonce. De nombreux restaurateurs arrivent à garder leurs établissements ouverts malgré la COVID-19 grâce à la livraison de plats à emporter.

Certains utilisent encore des ustensiles et contenants en plastique à usage unique et changer pour des produits plus verts et recyclables leur coûterait 3 à 4 fois plus cher.

Bien que le coût des pailles en papier commence à diminuer, elles sont encore 5 à 10 fois plus chères que les pailles en plastique. Photo : Radio-Canada / Mélanie Morin

Une dépense de trop qui s'ajoute aux pertes provoquées par les restrictions de la COVID-19, mais pour d’autres c’est un investissement nécessaire.

Le restaurant Rouge de Calgary a commencé à livrer des plats à sa clientèle après la période de confinement et son propriétaire Olivier Reynaud a décidé de les livrer dans des contenants biodégradables.

Quand on voit l’état de nos océans et de nos campagnes on voit du plastique partout, alors ce n’est pas une mauvaise chose.

Normaliser la réglementation

Le vice-président de Restaurant Canada, David Lefebvre, ajoute par ailleurs qu’il faut que le gouvernement respecte la capacité des entreprises à s'adapter et pour cela il faut que l'interdiction soit normalisée, surtout pour faciliter la transition de chaînes de restaurants qui utilisent encore les plastiques à usage unique.

Le problème n’est pas d'implanter de nouveaux processus ou d’enlever certains plastiques. Le problème est de faire en sorte que les juridictions s’entendent entre elles sur ce qui doit être fait, car ça représente de nombreux investissements.

En effet, l’interdiction fédérale emboîte le pas aux municipalités qui ont déjà imposé ces interdictions comme à Devon ou qui l'étudient comme à Calgary et Edmonton.

Certains restaurants pensent à demander aux clients d'amener leur propre contenant. C'est selon l'organisation Waste Free la solution la moins chère. Photo : Radio-Canada / Mélanie Morin

Mais des organisations qui se battent pour cette interdiction, comme Waste Free à Edmonton, estiment que l’annonce du fédéral complète la volonté et le travail déjà accomplis de ces municipalités.