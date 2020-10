Santé Canada homologue le nouvel appareil de dépistage rapide du CISSS de l'Outaouais

Ce nouvel appareil de dépistage rapide de la COVID-19 permettra de réduire le délai pour l'obtention des résultats.

Il s'agit d’une excellente nouvelle , selon le président d'Action santé Outaouais, Denis Marcheterre. On l'attendait depuis plusieurs semaines , a-t-il commenté.

[Un délai d'attente de] 2, 3 jours, c’est déjà plus raisonnable que 10, 15 jours, comme on a présentement.

Dernièrement, de plus en plus de résidents se sont tournés vers les cliniques privées en Outaouais pour passer un test de dépistage de la COVID-19, les délais d'attente étant souvent trop longs pour obtenir un résultat.

M. Marcheterre espère maintenant rattraper le retard dans le secteur public. Les gens [n’auront plus] à passer par les cliniques privées et dépenser 200 $ pour obtenir un test , a-t-il fait valoir. M. Marcheterre estime également que cette acquisition permettra d'augmenter le nombre de tests de dépistage réalisés quotidiennement.

Au Québec, seulement quatre de ces appareils ont été mis à la disposition des services de santé.

Pour une fois, en Outaouais, on n’a pas été oublié. Cette fois-ci, on a une machine à l’avant-garde de la technologie, et c’est grâce au CISSS de l’Outaouais, qui a brassé la cage.

Denis Marcheterre, président d’Action santé Outaouais