Record et déception pour les Maple Leafs lors du repêchage de la LNH

L'état-major des Maple Leafs de Toronto n'a pas connu la séance de sélection anticipée, mardi et mercredi. Le directeur général Kyle Dubas et son équipe ont repêché 12 joueurs, un record d'équipe, alors qu'ils espéraient en fait échanger quelques-uns de ces choix pour offrir du renfort à leur formation actuelle.

Les options qui ont été présentées ne répondaient tout simplement pas aux besoins de l'équipe , a concédé Dubas.

Mardi, lors du premier tour, l'état-major s'était fait attendre jusqu'au dernier instant avant de procéder à l'annonce de sa sélection. Toronto a finalement préféré le Russe Rodion Amirov (15e au total) aux offres de transaction sur la table.

Mercredi, l'équipe a procédé à trois échanges pour avancer, reculer ou obtenir un autre choix dans l'ordre de sélection, mais aucun joueur n'a été impliqué. En dépit de cela, Kyle Dubas ne croit pas avoir raté une occasion d'améliorer son équipe à court terme.

On adorerait avoir obtenu des joueurs qui sont costauds et talentueux, mais on peut encore s'attaquer à cela par l'entremise de transactions ou du marché des joueurs autonomes , a indiqué le jeune manitou des Maple Leafs, précisant vouloir ajouter du muscle à ses troisième et quatrième trios et s'améliorer en défense.

Le prochain repêchage est celui de 2021 et nous avons encore nos choix de premier et deuxième tours. Si on peut les échanger (d'ici là) pour aller chercher de l'aide, on n'hésitera pas , a-t-il précisé.

Un record par défaut

Les Maple Leafs ont repêché 12 joueurs cette année, soit un de plus qu'en 2016 alors qu'ils avaient sélectionné Auston Matthews au premier rang. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Quoi qu'ils adviennent des futurs choix des Maple Leafs, l'avenir de l'équipe semble bien assuré avec 12 nouveaux espoirs.

L'organisation torontoise a étonné, mercredi, en écrivant une page d'histoire, notamment grâce à ses six sélections lors des deux derniers tours. Toronto n'avait encore jamais repêché plus de 11 joueurs en une année depuis que la séance de sélection de la LNH a été réduite à sept tours, en 2005.

Les six premiers joueurs appelés par Toronto ont été Amirov, Artur Akhtyamov et Dmitry Ovchinnikov de la Russie; Roni Hirvonen et Topi Niemela de la Finlande; et William Villeneuve du Québec. Alors que bien des espoirs se retrouvent dans l'incapacité de jouer au hockey actuellement à cause de la COVID-19, tous ces choix des Maple Leafs étaient parvenus à entreprendre leur saison cette année.

Le directeur du recrutement amateur de Toronto, John Lilley, sait que cela pourrait être un avantage pour le développement de chacun d'entre eux si d'autres ligues ne peuvent reprendre leurs activités, mais cet aspect n'a que très peu pesé dans la balance. Tout le monde a été touché à quelque part , a-t-il noté.

Du lot, Hirvonen a d'ailleurs appris qu'il avait été repêché en plein match! Il jouait avec son équipe, l'Assat de Pori, en Finlande, quand la bonne nouvelle a été partagée au tableau indicateur.

Veeti Miettinen, Axel Rindell, Joe Miller, John Fusco, Wyatt Schingoethe et le Torontois Ryan Tverberg sont les autres espoirs qui ont été choisis par l'organisation lors des derniers tours.

À l'exception de Schingoethe, tous les espoirs de la cuvée 2020 de Toronto sont plus petits et moins costauds que l'avait laissé entrevoir l'état-major ces dernières semaines. Aucun d'eux ne dépasse la barre des 1,85 m et 80 kg, mais John Lilley s'en fait peu avec cela.

Avec la COVID, il faut comprendre que beaucoup de ces données – grandeur et poids – ont été enregistrées en novembre, alors ils sont pour la plupart plus gros et plus grands que ce qui est indiqué , a-t-il avisé.

Les recruteurs des Maple Leafs ont déjà tourné les yeux vers la prochaine cuvée d'espoirs, mais ils n'ont pas encore l'autorisation de voyager. Certains ont de jeunes familles et on ne veut pas mettre leur santé en danger , a expliqué Kyle Dubas. John Lilley espère néanmoins pouvoir compter sur le même personnel qu'à l'habitude ces prochains mois, alors que certaines équipes pourraient être contraintes de laisser aller temporairement certains membres de leur personnel.

Frédérik Gauthier libre comme l'air

Frédérik Gauthier a été repêché au premier tour en 2013 par les Maple Leafs et n'a joué que pour Toronto dans la LNH à ce jour. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L'organisation torontoise avait aussi jusqu'à 17 h HAE, mercredi, pour formuler une offre qualificative afin de retenir les services de ses joueurs autonomes avec compensation.

Le directeur général Kyle Dubas a confirmé que l'attaquant québécois Frédérik Gauthier n'a pas reçu de telle offre. Il sera libre de signer un contrat avec l'équipe de son choix, vendredi, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

Les attaquants Max Veronneau, Evan Rodrigues et Jeremy Bracco n'ont pas reçu d'offre qualificative non plus, contrairement à Ilya Mikheyev et Travis Dermott que l'équipe souhaite garder à tout prix.