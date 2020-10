Scott Moe veut proposer le programme de pompe à insuline à tous les diabétiques

À l’heure actuelle, le programme Saskatchewan Insulin Pump Program couvre le coût des pompes à insuline et des fournitures d'insuline et concerne uniquement les malades âgés de 25 ans et moins. Il couvre le prix d'une pompe tous les cinq ans par personne.

Scott Moe promet que s'il est élu, 400 Saskatchewanais bénéficieront du programme élargi.

D’autre part, le chef du Parti saskatchewanais promet de prendre en charge le coût du service de surveillance continue de la glycémie pour les jeunes de moins de 18 ans.

Scott Moe estime qu’environ 600 enfants devraient bénéficier de cette mesure.

Le chef du parti calcule que ces deux initiatives coûteront environ 4,6 millions de dollars par année.

Selon un rapport publié en 2017, près d’un Saskatchewanais sur 10 est atteint de diabète et deux personnes sur 10 ignorent qu'ils sont atteints de cette maladie ou qu’ils sont à un stade prédiabétiques.

Avec les informations de Rémi Authier