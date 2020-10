Trop de plomb dans l’eau de 15 écoles de la CSSOB

Les analyses font suite à une opération d’échantillonnage effectuée entre février et mars dernier, à la demande du ministère de l’Éducation.

Un total de 284 points d’eau ont été testés et 48 d’entre eux affichent des problématiques. Parmi ceux-ci, 17 ne sont plus disponibles pour la consommation, alors que les 31 autres nécessitent un écoulement d’une minute avant que l’eau soit consommée. Des affiches ont été installées pour clairement identifier ces points d’eau.

Toutes les écoles secondaires du CSSOB sont touchées. L’école La Concorde de Senneterre vient en tête de liste avec des problématiques dans 13 de ses 19 points d’eau. Dans les écoles primaires, les plus touchées sont l’école Saint-Paul (4 problématiques sur 11) et Chanoine-Delisle (4 sur 14), elles aussi situées à Senneterre. Par contre, 8 des 15 écoles primaires ne présentent aucune problématique.

Comme gestionnaires, on est quand même satisfaits du bilan, souligne Geneviève Larche, coordonnatrice des ressources matérielles au CSSOB. Cette demande du ministère concernait beaucoup les écoles primaires et on a un bilan parfait dans huit écoles sur 15. Maintenant on sait à quels endroits on a des problématiques. Ça va nous permettre de réagir et de faire les travaux nécessaires.

Investigation

La direction du CSSOB affirme qu’elle mènera une expertise pour déterminer la source du problème pour chaque cas et que les travaux correctifs seront apportés au cours de la prochaine année.

On va investiguer à savoir si ça provient de l’entrée d’eau ou de la tuyauterie désuète, ajoute Mme Larche. Nous avions réservé un budget en maintien des bâtiments pour s’attaquer au problème, selon les résultats qu’on obtiendrait.

De plus, une opération de remplacement de 60 fontaines d’eau est en cours dans les écoles du CSSOB, afin de les convertir en stations de remplissage de gourdes.