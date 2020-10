La Véloroute de la Péninsule acadienne suscite l'enthousiasme

Les chiffres, aussi, parlent beaucoup. Et ils témoignent de l'achalandage des derniers mois, selon Ernest Ferguson, président de la Véloroute de la Péninsule acadienne.

On a eu jusqu'à 15 000 usagers par mois qui sont passés devant nos marqueurs sur la piste, explique-t-il. C'est un achalandage assez remarquable, surtout que certaines frontières sont fermées. Aussitôt que la pandémie sera sous contrôle et qu'on va pouvoir inviter nos amis cyclistes de l'extérieur de la bulle atlantique, du Québec ou des États-Unis, je crois que ça aura un impact considérable pour la Péninsule acadienne.

Ernest Ferguson, président de la Véloroute de la Péninsule acadienne Photo : Véloroute de la Péninsule acadienne

Sans trop de publicité, mais surtout grâce aux médias sociaux et au bouche-à-oreille, le bruit a couru qu'il y a un circuit cycliste qui vaut le déplacement dans la Péninsule acadienne.

Avec les frontières qui étaient fermées, les gens étaient invités aussi de visiter leur province et aussi la bulle atlantique, poursuit Ernest Ferguson. Donc, on a eu de la visite de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, mais aussi de différentes régions du Nouveau-Brunswick, du sud, du nord-ouest, du sud-ouest. On a eu des cyclistes à toutes les fins de semaine et durant la semaine également qui sont venus pour la véloroute.

La Ville de Tracadie n'a pas oublié les cyclistes dans ses travaux de réfection de la rue principale. Photo : Club cycliste de Tracadie

Le président de la Véloroute de la Péninsule acadienne fait remarquer que cette infrastructure est bénéfique non seulement pour la santé, mais également au plan économique.

Il faut voir tout l'enthousiasme que la véloroute soulève. On reçoit des commentaires de l'extérieur qui sont très élogieux pour la Péninsule. Ils parlent de l'accueil, du type de services, des paysages. Pour beaucoup, ç'a été une découverte.