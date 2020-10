Un mois après la réouverture des écoles ontariennes, des syndicats toujours inquiets

L’Association des enseignant(e)s franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignant(e)s de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO), l'Association des enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA) et la Fédération des enseignant(e)s des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) avaient porté plainte cet été auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario, soutenant que le plan de rentrée du gouvernement Ford violait la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Lors d’un point de presse conjoint mercredi, ils ont regretté que la Commission ait refusé d’entendre leur cause et les experts en santé qui y auraient témoigné.

Avec l'assouplissement des restrictions sur les rassemblements pendant l’été, la réouverture des écoles en Ontario a coïncidé avec l'augmentation de la transmission communautaire de la COVID-19. C’est maintenant plus critique que jamais de mettre pleinement en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des infections pour réduire le risque de propagation dans les écoles , a déclaré la Dre Amy Greer, professeure à l’Université de Guelph et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en modélisation des maladies touchant la population.

Les syndicats continuent de réclamer un nombre maximal d’enfants par classe, et des règles strictes pour s’assurer que les élèves, mais aussi le personnel, restent toujours au sein d’une même cohorte .

Ils demandent que le port du masque soit généralisé et pas uniquement obligatoire à partir de la 4e année, et que les « 2 mètres » soient fixés comme mesure de référence pour la distanciation physique.

Les syndicats veulent aussi voir des normes de ventilation, semblables à celles proposées dans le plan de réouverture des écoles de la American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

Le Dr David Fisman, épidémiologiste à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto, estime qu'il est encore temps de réajuster le tir.

Les écoles ont une importance critique dans notre société, pour le développement social de nos enfants, et pour les parents qui doivent continuer de faire fonctionner notre économie (...). Toutes ces demandes sont réalisables, ce qu’on dit c’est : gardons les écoles ouvertes, mais faisons-le de façon sécuritaire sans causer un préjudice de plus grande ampleur .

Prochaines actions?

Après le refus de la Commission des relations de travail, les syndicats disent qu’ils évaluent la situation, mais n’ont pas annoncé de prochaine étape concrète encore pour faire valoir leurs demandes.

Nous sommes toujours à l’étude des options qui se présentent à l’instant. Nous n'écartons pas la possibilité d’entamer un autre recours juridique d’envergure plus large, cependant c’est quelque chose que nous sommes encore en train d’évaluer, parce que les syndicats ont des ressources limitées , explique Me Lise Leduc, avocate chez Goldblatt Partners, qui représente l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens .

On ne voit pas ça comme un revers, mais on aurait voulu avoir des audiences et les experts étaient prêts à présenter leurs données. Maintenant, on va l’avant (...). Il faut qu’on continue de s’attaquer aux problèmes sur le terrain , ajoute Sam Hammond, président de la FEEOFédération des enseignant(e)s de l’élémentaire de l’Ontario .

Appel à la collaboration

Dans une déclaration écrite mercredi, le ministre de l’Éducation de l'Ontario souligne, lui, que les parents, le personnel enseignant et les élèves montrent une résilience remarquable depuis la rentrée. Stephen Lecce défend le plan de la province et rappelle qu’il a été approuvé par le médecin hygiéniste en chef.

Le ministre demande aussi aux syndicats de travailler avec la province. Les parents ne veulent pas entendre parler de désaccords politiques. Ils veulent voir une coopération et une collaboration afin de soutenir au mieux les élèves de l’Ontario – et c’est ce que nous faisons.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce. (archives) Photo : La Presse canadienne / Rene Johnston

Mais les syndicats estiment que les consultations avec le gouvernement ne donnent pas de résultats. Trop souvent, c’est de la poudre aux yeux, répond Anne Vinet-Roy de l' AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens . Il n’y a pas de consultations réelles, on a beau revendiquer mettre l’accent sur de réels besoins, il n’y a pas d’écoute réelle du côté du gouvernement.

C’est pas la première fois qu’on l’entend faire appel à nous, poursuit-elle. Malheureusement la balle est plutôt dans son camp, nous on est déjà en train de faire tout ce qu’on peut, nos membres également pour garder les écoles ouvertes, pour assurer la sécurité de tout le monde.

Mercredi, le nombre d'infections en milieu scolaire bondit de 111, selon le nouveau bilan de la santé publique, pour s'établir à 722 cas depuis la rentrée.