Une enquête ouverte sur des allégations de racisme à l’hôpital de Chicoutimi

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme avoir ouvert une enquête pour une affaire alléguée de racisme et de menaces de mort envers un Autochtone. Les événements remonteraient à la semaine dernière à l'hôpital de Chicoutimi.

Le plaignant, un Atikamekw d'Obedjwan de 53 ans, dit avoir entendu le personnel infirmier se moquer de lui dans la nuit de mercredi à jeudi dernier.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux dit avoir terminé une première enquête interne sur ces événements et en avoir commandé une deuxième à une firme indépendante.

Nous en sommes à colliger l'information et à valider les faits. Nous attendons présentement les résultats de l'enquête.

Si une telle situation devait s'avérer véridique, il est clair pour notre établissement qu'il s'agit d'un événement choquant et inacceptable , indique le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux dans un courriel.

Jusqu'à maintenant aucune mesure disciplinaire n'a été appliquée.

Cet événement est survenu deux jours seulement après la mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean encourage tout usager qui s'est senti lésé dans ses droits [à] utiliser les mécanismes de plaintes mis en place .