Deux hommes arrêtés après une fusillade ciblée à Vancouver

Un homme âgé de 42 ans a été blessé lors de l’incident, mais on ne craint pas pour sa vie. Il transportait un bébé dans un siège d’auto et était accompagné d’une femme et d’un enfant de trois ans, indiquent les policiers de Vancouver.

Des agents ont été appelés sur les lieux après plusieurs appels au 911 signalant des coups de feu.

L’incident s’est produit au coin de la 29e Avenue et de la rue Dunbar vers 17h45.

Effrayant pour le quartier

Il s'agit d'un acte dangereux perpétré dans un secteur très dense, très tôt dans la soirée , indique la porte-parole Tania Visintin.

C'est effrayant pour le quartier et les conséquences auraient pu être bien pires , souligne-t-elle.

Les suspects se sont enfuis dans une voiture, mais sont rapidement entrés en collision avec un autre véhicule stationné. Les deux hommes ont tenté de s'enfuir à nouveau, cette fois à pied, mais les agents les ont rapidement rattrapés, lit-on dans un communiqué.

La police poursuit son enquête.

Toute personne ayant des informations, ou toute personne ayant des images, prises par exemple par caméra-témoin sur son véhicule, entre 16h30 et 18h30 dans le secteur de Dunbar, est invitée à appeler le service de police de Vancouver au 604-717-2541.