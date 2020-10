Voies de fait sur une femme : Éric Lapointe plaide coupable

Les faits reprochés au chanteur se seraient déroulés le 30 septembre 2019, à la résidence montréalaise du chanteur.

Un interdit de publication empêche quiconque de dévoiler l'identité de la plaignante dans cette affaire.

Au cours de l'audience, Éric Lapointe a reconnu ses torts et présenté des excuses en expliquant qu'il a un combat à mener contre l'alcoolisme.

La défense et l'accusation se sont ensuite entendues pour recommander au juge une absolution conditionnelle, ce qui permettrait au chanteur d'éviter d'avoir un casier judiciaire en échange d,Une probation d'un an au cours de laquelle il devrait garder la paix et avoir une bonne conduite.

Le juge a suspendu l'audience temporairement, le temps de réfléchir à la suggestion présentée par les parties.

Lors de sa comparution initiale en octobre 2019, Éric Lapointe avait plaidé non coupable aux accusations portées contre lui par la voie de son avocat Me Jacklin Turcot. Le dossier avait alors été reporté et la date du procès qui devait durer trois jours avait été fixée en octobre 2020.

En attendant son procès, le chanteur de 50 ans avait pu conserver sa liberté sous réserve du respect de certaines conditions, dont celles de ne pas s'approcher de la plaignante, de ne pas communiquer avec elle et de garder la paix.

Le 7 août dernier, Éric Lapointe avait de nouveau été convoqué au tribunal pour avoir omis cette fois de se conformer à la promesse de ne pas communiquer avec la plaignante. Il avait plaidé non coupable à cette accusation.

Le chanteur avait, depuis, annulé ses apparitions publiques notamment à l'émission La Voix, sur les ondes de TVA, ainsi qu'au Gala de l'ADISQ de l'an dernier.