Doug Ford remet les pendules à l’heure au sujet de l’Action de grâces

Le premier ministre ontarien célébrera l’Action de grâces avec son épouse et deux de ses filles qui vivent toujours à la maison.

Après avoir répondu de façon contradictoire aux questions des journalistes la veille, Doug Ford a repris sans équivoque les recommandations de la santé publique en ouverture de conférence de presse mercredi.

Cette année, à l’Action de grâces, nous vous demandons de célébrer uniquement avec les personnes avec qui vous vivez , a-t-il insisté. Partagez le repas seulement avec ceux qui vivent avec vous.

C’est difficile pour tout le monde. Pour nous, ce sera difficile de ne pas être avec toutes nos filles, mais nous ne sommes pas différents des autres familles. Nous allons tous faire des sacrifices pour freiner la progression de la COVID-19. Le premier ministre Doug Ford

M. Ford estime que l’Action de grâces est une étape critique pour la progression de la maladie.

Aux États-Unis, lors du 4 juillet, et ici, lors des congés du premier lundi d'août et de la fête du Travail, les gens ont été moins vigilants , a-t-il déclaré. Et nous avons vu le nombre de cas monter en flèche.

Santé publique Ontario a dénombré mercredi 583 nouveaux cas mercredi. La ministre de la Santé Christine Elliott a reconnu que les chiffres étaient inquiétants, d'où les appels à la prudence, pour éviter la propagation du coronavirus lors de la longue semaine.

La santé publique accepte que les personnes seules puissent passer l’Action de grâces avec une autre famille, à condition que les consignes comme le port du masque et la distance soient respectées.