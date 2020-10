Des éclosions de COVID-19 aux barrages LG-2 et LG-4 d'Hydro-Québec

Six travailleurs du barrage LG-4 ont reçu un test positif et une cinquantaine d'autres recevront un test de dépistage.

Le virus a aussi contaminé deux travailleurs du barrage LG-2. Par mesure de précaution, tous les autres travailleurs de l'installation se verront offrir un test de dépistage.

Il s'agit de travailleurs qui habitent à l'extérieur du Nord-du-Québec.

Plusieurs dizaines de personnes ont aussi été placées en isolement préventif.

Dr Eric Eleko, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSS-BJ), est satisfait de la rapidité d'intervention d'Hydro-Québec.

Ils ont tout de suite suivi nos recommandations d'annuler toutes les activités sportives à l'intérieur, de fermer la cafétéria et de respecter la distanciation, rehausser les mesures de nettoyage, donc on peut dire qu'on est satisfaits de la façon dont ils ont géré la situation et dont ils continuent à gérer la situation ensemble avec nous.

Un premier cas à Matagami

Par ailleurs, un premier cas de COVID-19 a été découvert dans la municipalité de Matagami, dans le Nord-du-Québec.

Il s'agit d'une personne qui réside à l'extérieur du Nord-du-Québec et qui ne se retrouve pas dans le bilan de la région.

Par contre, la personne infectée est présentement en isolement à Matagami. Trois personnes qui ont été en contact étroit ont aussi été placées en isolement.

C'est une personne de l'extérieur de la région qui avait demandé un test de dépistage à son arrivée. Son test était négatif, mais quelques jours plus tard, elle a commencé à avoir des symptômes, et donc a été retestée et le résultat est revenu positif à ce moment-là , explique Dr Eleko.

Plus d'informations suivront.