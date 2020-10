Une nouvelle étape de franchie pour honorer la mémoire de Jean Garon

On a senti de l'écoute et beaucoup d'ouverture a estimé le frère cadet de l'ancien maire, quelques minutes après sa rencontre virtuelle avec les membres du comité. Emmanuel Garon est optimiste, mais il reste prudent. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans. On a appris à être patient.

L'ancien maire de Lévis, Jean Garon, est décédé en juillet 2014. Quelques années plus tard, la Ville a proposé de renommer l'ancien hôtel de ville de Lévis en sa mémoire et d'aménager un espace vert, juste à côté. La famille Garon a refusé. Ce n'était pas un endroit qu'il avait contribué à bâtir , explique son frère cadet.

Depuis, le dossier est tombé dans l'ombre. Le comité de toponymie a même été dissous.

En janvier, Emmanuel Garon est revenu à la charge. Lors d'une séance du conseil municipal, il a interpellé les élus pour relancer les discussions. La pandémie a repoussé une première rencontre.

Le frère de Jean Garon, Emmanuel Garon Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Après des mois d'attente, celle-ci a finalement eu lieu mercredi. On a rappelé nos arguments , a raconté Emmanuel Garon. La famille de l'ancien maire souhaite renommer une portion de la route du Président-Kennedy en son honneur. Souvent, un personnage important, c'est une rue ou un boulevard qui est utilisé pour lui rendre hommage.

Son frère souligne que Jean Garon a été impliqué dans le développement de la route.

Ce boulevard-là, ç'a fait des petits. Cela a pris naissance avec ce que Jean a initié. Emmanuel Garon,

Lettre d'appuis

Cette rencontre avec la Ville de Lévis a lieu le jour même où plus d'une trentaine de personnalités publiques donnent son appui à la famille. Parmi celles-ci, on retrouve d'anciens politiciens, de toutes allégeances, des économistes, des historiens et d'anciens partenaires du milieu agricole.

Nous sommes très touchés , ajoute avec fierté Emmanuel Garon. Pour lui, ce geste démontre toute l'ampleur du personnage qu'était son frère.

Recommandations

La Ville de Lévis ne commente pas à cette étape-ci. Le comité de toponymie doit maintenant évaluer la demande de la famille Garon avant de remettre ses recommandations au conseil municipal.

Emmanuel Garon s'attend à obtenir des réponses d'ici quelques semaines. Même s'il a bon espoir que la Ville se range derrière ses arguments, il ne baissera pas les bras, advenant un refus.

Si ça ne marche pas ce coup-là, ça marchera à un autre coup , laisse-t-il simplement tomber. Il s'en remet à son frère, Jean Garon, qui avait l'habitude de dire : Le succès est le fruit du dernier effort.