Québec prêt à faire éclater la bulle entre le Nouveau-Brunswick et Pointe-à-la-Croix

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, se dit à la recherche d’une solution afin d’apaiser les tensions créées par les restrictions d'accès au territoire de la bulle formée entre Pointe-à-la-Croix et de Listuguj, en Gaspésie, et Campbellton, au Nouveau-Brunswick.

Depuis la création des points de contrôle à Pointe-à-la-Croix et à Listuguj, les citoyens des municipalités voisines, comme Escuminac ou ceux des villages des Plateaux de la Matapédia, ont perdu l’accès à des services et à des commerces de proximité, ce que dénonce le député de Bonaventure, Sylvain Roy.

Mercredi, Sylvain Roy a de nouveau interpellé la ministre Geneviève Guilbault à l'Assemblée nationale pour demander la levée immédiate du point de contrôle de Pointe-à-la-Croix.

C’est comme si la municipalité de Gatineau demandait à Ottawa de ne pas laisser passer personne de l’Ontario sur son territoire afin de protéger une bulle entre les deux juridictions. Pensez-vous que Doug Ford accepterait? Sylvain Roy, député de Bonaventure

Les points de contrôles ont été instaurés au cours du week-end afin de préserver les liens entre la population de la petite municipalité et le Nouveau-Brunswick.

Pour Sylvain Roy, le gouvernement du Nouveau-Brunswick impose des modalités de déplacement et d’accès à un territoire du Québec et empiète ainsi sur la souveraineté territoriale de la province.

Des contrôles sont effectués depuis samedi au pont J. C. Van Horne, qui relie Campbellton, au Nouveau-Brunswick, à Pointe-à-la-Croix, au Québec.(archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

En répondant au député de Bonaventure, Geneviève Guilbault a rappelé que la création de la bulle a été demandée par le maire de Pointe-à-la-Croix, mais n'a pas écarté la possibilité de faire éclater la bulle.

Néanmoins, la ministre précise que certains aspects de la circulation interprovinciale doivent être au préalable analysés. Si, a indiqué la ministre, on doit faire des modifications, lever la bulle, on va le faire, mais il faut quand même s’assurer de maintenir les services essentiels et les allées et venues des gens qui doivent quand même se déplacer de manière essentielle.

Dans un courriel, le Cabinet de la ministre précise que la Sécurité cherche notamment à protéger les enfants et les infirmières qui fréquentent les écoles et les hôpitaux du Nouveau-Brunswick.

Nouvelles exigences du Nouveau-Brunswick

Interpellé sur cet échange entre les élus à l’Assemblée nationale, le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, admet que le statu quo est devenu impossible. Ce n’est jamais ce qu’on a voulu à Pointe-à-la-Croix, avoir des points de restrictions et de contrôle des gens. Ça n’a absolument pas de bon sens.

De son côté, le Nouveau-Brunswick a refusé d'élargir la bulle avec le Québec.

Le Nouveau-Brunswick a réclamé en début de semaine une liste d'accès de tous les services offerts à Pointe-à-la-Croix pour lesquels les municipalités environnantes voulaient avoir accès. La province a demandé que cette liste soit réduite, ce que les élus de la Gaspésie ont refusé de faire.

Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix. Photo : Radio-Canada

Pascal Bujold juge que ces nouvelles demandes du Nouveau-Brunswick ajoutent un niveau supplémentaire de complications à une situation déjà très complexe. C’est compliqué, s’ils nous refusent et si Listuguj [NDLR La réserve autochtone voisine] décide de garder son point de contrôle, qu’est-ce qui va arriver? Ça veut dire que Listuguj n’aura pas le droit d’accéder à Pointe-à-la-Croix? C’est pour ça qu’au Nouveau-Brunswick, ça n’a pas de bon sens ce qui se passe là, ils sont en train de contrôler, de manipuler tout le monde. Ça créer de la frustration dans la communauté.

Avec les informations d'Isabelle Larose