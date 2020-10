André Ducharme, en deuil de son père, est en colère contre les coronasceptiques

Après la mort de son père, le comédien et humoriste André Ducharme a publié mardi soir un message, sur sa page Facebook, pour dénoncer les personnes qui doutent de l’existence du coronavirus et de la deuxième vague de pandémie de COVID-19.

Mon papa est décédé hier. Seul. Dans une urgence débordée, à cause d’un virus. Ensuite, j’ai vu cette urgence. J’ai vu le personnel, dévoué. J’ai vu la zone chaude. Ce virus existe. Il commence à peine à frapper , a écrit André Ducharme, sans spécifier la cause de la mort de son père, Jean-Louis.