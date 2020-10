PCU et assistance sociale: un moratoire demandé pour le remboursement des dettes

La Coalition de défense des droits des personnes assistées sociales (CDPAD) de la Mauricie et du Centre-du-Québec constate que des remboursements commencent à leur être demandés par le gouvernement du Québec alors que les personnes sur l’aide sociale ne reçoivent déjà pas suffisamment d’argent, pour vivre selon elle. Une personne seule reçoit environ 690 $ par mois.

Bien que la CDPAD n’encourage pas la fraude, puisque ces personnes qui ont touché la PCU n’y avaient pas droit, elle demande à Québec d’attendre après la deuxième vague de COVID-19 et de se concerter avec Ottawa avant de demander des remboursements.

On leur demande de rembourser l’aide sociale d’une part et de rembourser d’autre part la PCU. Pour nous c’est un non-sens, parce qu’à ce moment-là, ils n’ont juste plus rien pour vivre. Anthony Morin, porte-parole de la CDPAD de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Anthony Morin est porte-parole de la Coalition de défense des droits des personnes assistées sociales (CDPAD) de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada

Certaines ont pu être tentées de tenter leur chance justement pour en avoir enfin un peu plus , admet Anthony Morin, qui est porte-parole pour la CDPAD de la Mauricie et du Centre-du-Québec. On n’encourage pas la fraude, loin de là, mais on peut comprendre le facteur humain derrière une prise de décision comme celle-là.

La Prestation canadienne d'urgence (PCU) mise sur pied pour aider les Canadiens privés de revenus pendant la pandémie de COVID-19 a pris fin le 27 septembre dernier.

Avec les informations d’Amélie Desmarais.