Un discours du Trône qui veut « protéger les Manitobains »

Le gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre Brian Pallister entend mettre en place un programme de protection des Manitobains basé sur cinq axes : la protection des soins de santé, la protection des emplois, la protection des revenus, la protection de l’éducation et des services d’apprentissage et de garde ainsi que la protection de l’avenir du Manitoba .

Le discours, lu par la lieutenante-gouverneure Janice Filmon, réitère plusieurs promesses de campagne et mentionne des lois qui n’ont pas pu être votées au printemps à la suite d’une combinaison de facteurs, allant des retards imposés par l’opposition, le printemps dernier, au refus du gouvernement de rappeler les députés à la Chambre cet été.

La santé au centre du discours

Le texte, long d’une trentaine de pages, se concentre beaucoup sur la santé. Le gouvernement indique ainsi vouloir investir dans les équipements de protection individuelle pour les employés du secteur, augmenter le nombre de centres de dépistage et améliorer les capacités liées à la COVID-19.

Il entend aussi réduire davantage les délais d’attente pour les opérations de la cataracte et les remplacements d’articulations ainsi que fournir des services supplémentaires de dialyse rénale. Des services supplémentaires de dialyse rénale seront fournis à Steinbach pour répondre aux besoins croissants dans cette collectivité , donne-t-il en exemple.

Le gouvernement progressiste-conservateur ne semble pas reculer dans sa lutte pour obtenir plus de financement du fédéral pour la santé.

Le gouvernement manitobain dit vouloir protéger les soins de santé, notamment en exigeant plus d'argent du fédéral. Photo : Radio-Canada

Le discours du Trône mentionne qu’il compte demander aux députés d’appuyer unanimement une résolution afin que, d’une seule voix et au nom de l’ensemble de la population du Manitoba, nous demandions au gouvernement fédéral de protéger les soins de santé en haussant le Transfert canadien en matière de santé et en devenant un véritable partenaire de financement des soins de santé offerts aux Canadiens .

Il compte, par ailleurs, proposer une modification du Code des normes d’emploi pour actualiser les dispositions relatives aux congés et garantir que les Manitobains puissent obtenir rapidement les congés de maladie fédéraux payés tandis qu’ils se protègent et protègent les autres .

Le gouvernement de Brian Pallister a rappelé son intention de créer un nouveau programme de soutien du revenu pour aider les personnes ayant un handicap et accroître les soutiens destinés aux adultes ayant une déficience intellectuelle pour qu’ils puissent trouver et garder un emploi de proximité .

Une nouvelle stratégie mixte pour l’éducation

L’éducation est largement évoquée dans le discours lu par Janice Filmon. Le gouvernement entend mettre en place une stratégie provinciale mixte pour offrir des choix d’apprentissage à distance et en classe aux élèves, peu importe où ils habitent au Manitoba.

De plus, Brian Pallister s’engage à augmenter de 1,6 milliard de dollars le financement de l’éducation au cours des quatre prochaines années, tout en réduisant le poids de la bureaucratie.

Le gouvernement augmentera son financement de l'éducation au cours des quatre prochaines années. Photo : CBC

Nous avons besoin de plus de ressources consacrées à l’enseignement et à l’apprentissage et de moins de temps et d’argent gaspillés dans l’administration des écoles et la bureaucratie. Nous avons besoin d’enseignants et de directeurs d’école qui se concentrent sur l’enseignement et le fonctionnement des écoles, sans être distraits par des contraintes bureaucratiques chronophages , est-il écrit dans le discours.

Une réforme globale de l’éducation devait être présentée au printemps dernier par le ministre de l’Éducation, Kelvin Goertzen, mais elle a été repoussée à 2021 à cause de la pandémie. Le ministre avait laissé entendre que le nombre de divisions scolaires pourrait être réduit.

Le discours du Trône réitère la promesse de construire 20 nouvelles écoles et compte mettre en place un système d’apprentissage et de garde d’enfant plus abordable et plus accessibles pour les parents avec un modèle de financement moderne .

Cela permettra d’assurer une plus grande équité dans le type de soutien apporté aux familles et d’offrir des choix et de la flexibilité, ce qui correspond aux besoins des parents et aux défis auxquels ils font face aujourd’hui , promet-il.

Relancer l’économie

Le discours évoque par ailleurs l’après COVID-19 et la nécessité de se préparer à la réouverture des frontières. Pour accueillir plus d’immigrants, le gouvernement compte demander une augmentation du quota fédéral pour le Manitoba dans le cadre du Programme des candidats du Manitoba.

Le Manitoba veut recevoir davantage d'immigrants quand les frontières seront rouvertes. Photo : Radio-Canada

Il veut aussi mettre en place un programme spécial de reconnaissance des titres de compétence .

Votre gouvernement proposera de modifier la Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans les professions réglementées afin d’accélérer la reconnaissance des professionnels qualifiés pour répondre aux besoins du marché du travail , a lu Janice Filmon.

Pour relancer l’économie, le gouvernement compte notamment créer un organisme indépendant de développement économique qui serait dirigé par le secteur privé. Le but serait d’attirer des investissements et de promouvoir le commerce international pour l’ensemble du Manitoba , selon le discours du Trône.

Les progressistes-conservateurs veulent, par ailleurs, examiner la nécessité et le rôle éventuels d’un fonds provincial de placement de capital-risque. Ils estiment qu’un tel fonds permettrait aux entreprises manitobaines d’avoir un meilleur accès à du financement.

Ils envisagent aussi de déposer un projet de loi pour interdire les barrages illégaux sur des routes essentielles de transport , en réponse directe aux manifestations autochtones qui ont bloqué plusieurs artères de transports de marchandises au pays en début d’année.

Nos forces de police nous disent qu’il y a un besoin de clarification par rapport à la règle. L’idée, c’est de faire en sorte que les obligations soient claires pour les policiers quant au respect de la propriété publique, pas simplement la propriété privée , a détaillé Brian Pallister en conférence de presse.

En aucune façon cela sera formulé de façon à restreindre le droit à manifester légalement. Tout le monde à ce droit et il n’est pas question d’empiéter sur ce droit , a-t-il tenu à rassurer.

Équilibrer le budget sur deux mandats

Dans son discours du Trône, Brian Pallister indique vouloir accélérer l’élimination progressive de la taxe foncière pour l’éducation à compter de l’année prochaine.

Le gouvernement promet également qu’il va éliminer les frais d'homologation sur les successions et supprimera la taxe de vente provinciale sur la préparation de l'impôt sur le revenu, comme promis précédemment.

Par contre, le discours ne mentionne aucunement une nouvelle réduction de la taxe de vente provinciale, comme le gouvernement s'était engagé à le faire cette année avant de revenir sur sa promesse à cause de la pandémie.