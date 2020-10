De pressants travaux en cours sur le toit de l’église Sainte-Amélie

Le ministère de la Culture et des Communications a accordé un peu plus de 400 000 $ pour réaliser les travaux estimés à un demi-million de dollars. La Corporation église Sainte-Amélie paiera le reste de la facture grâce aux quelque 100 000 $ recueillis en dons depuis novembre.

Peu après l'inscription de l'ancien lieu de culte au répertoire du patrimoine culturel du Québec en 2017, un audit technique a été réalisé par un architecte pour déterminer les travaux à réaliser en priorité sur le bâtiment.

La réfection du toit s'en venait pressante. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Des travaux pressants

La présidente de la Corporation église Sainte-Amélie, Denise Dion, rappelle que la toiture devait rapidement être refaite.

Il y avait quand même quelques infiltrations, mais il y a comme un double mur, donc ça ne venait pas sur les fresques. Denise Gagnon, présidente de la Corporation église Sainte-Amélie

Il était temps parce que même si on n’avait pas eu de subvention, on était en questionnement parce que la toiture s'était détériorée énormément, d'un côté plus que de l'autre , précise Mme Dion.

Les fresques de l’artiste Guido Nincheri ont été réalisées en 1945.

Fresques de Guido Nincheri à l'église Ste-Amélie de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Tourisme Côte-Nord

L’artiste italo-canadien est surnommé le Michel-Ange de Montréal.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais