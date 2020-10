COVID-19 : cas à la hausse à Ottawa, en baisse en Outaouais

Ottawa connaît sa deuxième plus forte augmentation quotidienne de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie mercredi. L’Outaouais voit de son côté une diminution de ses nouvelles infections.

Ce sont 117 nouvelles infections à la COVID-19 qui s’ajoutent à Ottawa mercredi. La province indiquait initialement 121 cas, mais certains n'avaient pas encore été comptabilisés et s'ajoutaient au cas du jour. Ce nombre représente près du double des 63 cas enregistrés la veille.

Une personne supplémentaire est hospitalisée, portant le total à 28 hospitalisations, et une personne de plus requiert des soins intensifs. Six patients sont dans une unité de soins intensifs à Ottawa.

Deux élèves de l’école catholique Prince of Peace ont contracté la COVID-19. L’établissement scolaire figure désormais parmi la liste des services de garde d’enfants et des établissements éducatifs aux prises avec une éclosion de coronavirus.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) compte désormais 4 970 cas confirmés sur son territoire et 295 décès, un bilan qui demeure inchangé depuis les 24 dernières heures.

En Ontario, 583 nouveaux cas et un décès sont rapportés. La province voit également le nombre d’infections en milieu scolaire bondir de 111.

Un bilan à la baisse en Outaouais

Le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 est à la baisse en Outaouais, selon la plus récente mise à jour du gouvernement du Québec.

Mercredi, 49 cas de COVID-19 ont été signalés. Au total, 1 629 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie. La région ne compte pas de nouveaux décès, soit 34.

Deux cas de coronavirus ont été déclarés au Centre d’hébergement d’Aylmer ( CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Rennaissance).

L’Outaouais est toujours menacée de passer au palier d’alerte maximale, soit en zone rouge.

La région atteignait un sommet de nouveaux cas de COVID-19, mardi, alors que le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais rapportait 66 nouvelles infections.

Tout comme l’Outaouais, les nouveaux cas de COVID-19 sont également à la baisse pour l’ensemble de la province de Québec.

Elle fait état de 900 nouveaux cas et de 7 décès supplémentaires. Le nombre de nouvelles contaminations est moins important que la veille alors que plus de 1300 cas étaient rapportés.