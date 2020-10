Les avocats de la mère de Colten Boushie appuient le dossier Chouhan à la Cour suprême

Les cabinets d’avocats Sunchild Law et Murphy Law représentent mercredi la mère de Colten Boushie, Debbie Baptiste, devant la Cour Suprême dans le dossier Chouhan. Ils soutiennent la décision d'abolir la récusation péremptoire de jurés.

Dans le dossier Chouhan, une affaire qui remet en cause la constitutionnalité de la loi sur le processus de sélection des jurés, les représentants de Mme Baptiste comptent appuyer la cause de M. Chouhan en expliquant comment, dans l’affaire Boushie, les [récusations péremptoires de jurés] ont été utilisées pour discriminer les jurés autochtones qui, sans justification, ont été écartés du jury par l'avocat de la défense .

En 2019, la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois avait finalement aboli la récusation péremptoire de jurés. Cette dernière était un mécanisme qui permettait aux avocats de l'une ou de l'autre partie d'écarter un certain nombre de jurés potentiels sans avoir à donner de raison.

Cette situation avait permis à la défense dans l'affaire de Colten Boushie de faire changer des jurés autochtones.

La Cour suprême se penche sur la constitutionnalité de cette loi.

Dans un communiqué transmis par le biais de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), le cabinet Sunchild Law rappelle que Mme Baptiste, et la famille de feu Colten Boushie ont réussi à faire pression pour l'élimination des récusations péremptoires suite à l'acquittement par un jury entièrement blanc de Gerald Stanley .

Le fils de Debbie Baptiste, Colten Boushie, avait été tué par balle sur les terres de la ferme détenue par Gerald Stanley dans la municipalité de Biggar. Ce dernier avait été acquitté du meurtre du jeune autochtone en février 2018.

Selon le cabinet Sunchild Law, le recours aux récusations péremptoires dans l'affaire contre Gerald Stanley est un autre exemple de système conçu pour exclure les autochtones, et potentiellement capitaliser sur le sentiment raciste existant pour constituer un jury plus favorable .