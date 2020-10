La COVID-19 accentue les risques de surdoses et de décès, selon des intervenants

Les toxicomanes sont touchées par une double crise en ce moment. La pandémie de la COVID-19 accentue les risques de surdoses et de décès chez les toxicomanes, selon des intervenants qui leur viennent en aide.

Ça fait maintenant des mois que ces intervenants constatent un nombre de décès et de transports à l’hôpital jamais vu depuis des années. Ils avancent même de chiffres comparables aux pires moments de la crise des opioïdes.

La Coalition canadienne des politiques sur les drogues tient une conférence nationale sur le sujet mercredi à Montréal. C’est d’ailleurs là-dessus qu’elle se penchera.

Dans la métropole québécoise, tout comme ailleurs au pays, la situation est loin d’être rose, comme le soutient la directrice générale à l’Association des intervenants en dépendance du Québec ( AIDQAssociation des intervenants en dépendance du Québec ) en entrevue à Radio-Canada.

On a vu des chiffres monter en flèches. Les décès par surdose sont dramatiques. Dans les provinces de l’Ouest, c’est revenu à des sommets quasi jamais égalés en quatre ans , indique Sandhia Vadlamudy.

Sur son territoire, Montréal comptait 23 morts fort probablement relié à des intoxications à la fin de l’été. Ce sont des chiffres encore là qui n’avaient pas été vus depuis l’été 2014 , souligne-t-elle.

Le Gîte Ami dispose depuis l'été d'un site temporaire de prévention des surdoses. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

La situation est semblable à Gatineau. Selon le Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais ( CIPTOCentre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais ), de nombreux décès sont survenus au courant de l’été. Il est toutefois difficile d’avoir des chiffres confirmés sur les causes de ces morts.

L' AIDQAssociation des intervenants en dépendance du Québec et le CIPTOCentre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais arrivent au même constat : la pandémie a eu son rôle à jouer.

Mme Vadlamudy estime que les mesures de distanciation physique et sociale ont contribué à mettre en situation de danger les personnes faisant usage de drogues. Être seul pour un usager de drogue, c’est aussi se mettre en danger, parce que s’il consomme une substance et est victime d’une surdose, il n’y a personne autour de lui pour pouvoir lui prêter main-forte , dit-elle.

De plus, elle ajoute que la pandémie a forcé les établissements qui viennent en aide à cette clientèle à réduire leurs services.

La directrice générale de l'AIDQ, Sandhia Vadlamudy. Photo : Radio-Canada

La pandémie a aussi eu un impact sur le marché de la revente des drogues. Tout le réseau d’approvisionnement a été chamboulé avec la fermeture des frontières. Les substances qui sont disponibles aux usagers ne sont plus nécessairement les mêmes , indique Mme Vadlamudy.

Et ces nouvelles substances sur le marché peuvent représenter un grand danger chez les consommateurs, prévient le directeur général du CIPTOCentre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais , Yves Séguin.

Les gens qui étaient habitués avec une substance X ne la retrouvent plus sur le marché noir. […] Comme ils ont une dépendance […], ils vont prendre […] des choses auxquels ils sont moins habitués , dit-il.

Yves Séguin, est le directeur général du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie dans la région de l’Outaouais (CIPTO). Photo : Radio-Canada

Ce qu’on voit avec la pandémie, c’est que ça n’a pas ralenti la consommation. La consommation a augmenté, mais c’est surtout transformé. Yves Séguin, directeur général du CIPTO

Même les revendeurs ignorent parfois ce que contiennent leurs produits, croit M. Séguin. Il a donc fallu faire appel à d’autres ressources afin de savoir ce qu’ils contiennent. On a eu quelques partenariats avec d’autres centres comme le nôtre, qui a des liens avec le Centre de toxicologie du Québec qui ont pu analyser certaines de nos substances et on voyait qu’il y avait de nouveaux produits qu’on connaissait moins qui arrivaient sur le marché , s’inquiète M. Séguin.

Des propositions pour vaincre la crise

Pour savoir le contenu des produits consommés, le CIPTOCentre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais souhaite avoir accès à un spectromètre. Avec cet outil, le Centre pourrait être en contact avec les consommateurs et leur offrir des traitements.

Yves Séguin propose aussi d’offrir des produits de substitution aux drogues sur le marché. Cela permettrait d’assurer la sécurité du consommateur en plus d’être un premier pas vers un traitement.

La diamorphine, par exemple, permet de traiter la dépendance à l’héroïne et est autorisée par Santé Canada depuis avril, pour des traitements.

Ça prend pas juste des médecins, ça prend aussi d’autres personnes autour qui vont soutenir ces personnes-là qui consomment. […] On veut aussi améliorer l’ensemble de la qualité de vie de la personne , lance M. Séguin.

La décriminalisation, la solution, selon l’AIDQ

Une autre moyen de combattre la crise serait de décriminaliser la possession simple et l’usage personnel de drogues, selon l' AIDQAssociation des intervenants en dépendance du Québec .

Sandhia Vadlamudy est d’avis que les consommateurs de drogues sont fortement stigmatisés, sont fortement judiciarisés en raison des politiques en place.

Est-ce qu’on n’aimerait pas mieux avoir une approche qui mettrait de l’avant le soin, l’accompagnement, l’accès à des ressources lorsqu’une personne a une difficulté avec un usage de substance, plutôt que de viser à [l']emprisonner et à entraîner des coûts sociaux ? , s’interroge-t-elle.

La directrice générale voit tout de même de bon augure le chemin entamé pour tenter de résoudre le problème, notamment l’accès aux produits de substitution.

Avec les informations de Stéphane Leclerc