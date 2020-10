Deux nouveaux résidents du CHSLD de Maria succombent à la COVID-19

Le CHSLD de Maria rapporte deux nouveaux décès liés à la COVID-19 parmi ses résidents, alors que la Gaspésie enregistre une fois de plus une hausse importante des infections avec 22 nouveaux cas dans la région.

Depuis le début de l'éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , à la mi-septembre, sept résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria ont succombé à la COVID-19.

L'établissement rapporte également deux nouvelles infections au sein de son personnel, pour un total de 19 employés et 23 résidents ayant été déclarés positifs au virus.

La résidence privée pour aînés Lady Maria rapporte aussi deux nouveaux cas : un résident et un membre du personnel. Depuis le début de l'éclosion, 39 résidents et 8 employés de la résidence ont reçu un résultat positif à la COVID-19.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté Avignon : 281 (+13)

Bonaventure : 84 (+2)

Rocher-Percé : 58 (+4)

Côte-de-Gaspé : 41 (+3)

Haute-Gaspésie : 10

Îles-de-la-Madeleine : 27

À déterminer : 3



Source : Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine *La santé publique indique que l’écart entre les statistiques du provincial et du régional s’explique par la situation qui évolue rapidement. Les ajustements seront faits au cours des prochains jours.

La Gaspésie compte maintenant 195 cas actifs de la COVID-19, dont 141 dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon.

De plus, huit cas sont également toujours actifs aux Îles-de-la-Madeleine.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie rapporte un total de 504 infections à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 283 personnes sont considérées guéries, soit cinq de plus que mardi, et 18 personnes sont décédées.

Deux personnes sont présentement hospitalisées.

Au Bas-Saint-Laurent, on compte actuellement 56 cas actifs de COVID-19. La MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia dénombre 18 infections depuis le début de la pandémie, et la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie en rapporte 8.

Au Québec, la santé publique fait état de 900 nouveaux cas de COVID-19, de sept nouveaux décès et d'une hausse de 12 hospitalisations.