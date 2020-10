Festival du nouveau cinéma : la projection du film d’ouverture Souterrain annulée

Après avoir évalué plusieurs options pour tenter de sauver la soirée par différents moyens, le Festival, le distributeur et l’équipe du film sont contraints d’annoncer l’annulation de la soirée de Ciné-parc qui devait marquer le début du Festival ce soir , a indiqué le FNC par communiqué.

Pas de report

Le film Souterrain, qui devait arriver dans les cinémas québécois vendredi, a vu sa sortie repoussée indéfiniment à la suite de l’annonce de la fermeture des cinémas situés en zone rouge jusqu’au 28 octobre.

L’équipe du film ne voulant pas que Souterrain soit diffusé en ligne, le FNC a eu une idée originale pour le garder en ouverture de sa programmation malgré la fermeture des cinémas : projeter le film en formule ciné-parc au stationnement P11 de l’aéroport Montréal-Trudeau.

La centaine de places offerte s’était d’ailleurs envolée en moins de 90 minutes vendredi.

Souterrain ne sera pas diffusé en ligne dans le cadre du FNC. Le public montréalais devra donc attendre pour voir ce film très attendu.

S’adapter de multiples fois

Cet obstacle météorologique de dernière minute est le dernier d’une longue série d’embûches que l’équipe du festival a dû surmonter pour que ce festival puisse se tenir, envers et contre tout, malgré des plans plusieurs fois bousculés par la crise de la COVID-19.

Après le début de la pandémie, le festival s’est ajusté en proposant une programmation mêlant films en ligne ainsi que projections au Cinéma Impérial, à la Place des Arts et au ciné-parc FNC X YUL, qui est donc situé au stationnement P11 de l’aéroport Montréal-Trudeau.

Puis, l’émergence d’une deuxième vague de la pandémie de COVID-19 a bouleversé cette planification.

Tout était prêt pour une édition hybride, a expliqué Nicolas Girard Deltruc, directeur général du FNC à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Puis on est passé en alerte jaune, orange puis rouge.

Entre chaque alerte, il a fallu [tout] revoir, repasser des coups de téléphone et réobtenir des autorisations. Ça a été un véritable parcours du combattant. Nicolas Girard Deltruc

Une programmation en ligne accessible dans tout le Canada

Finalement, le FNC a réussi à conserver 90 % de sa programmation initiale. Jusqu’au 31 octobre, le public peut découvrir en ligne des films étrangers, tels que Tout simplement noir, de Jean-Pascal Zadi, canadiens et québécois, comme Saint-Narcisse, de Bruce LaBruce. Et il a également la possibilité de (re)voir Octobre, de Pierre Falardeau.

C’est Mon année Salinger (My Salinger Year), de Philippe Falardeau, qui, en ligne, clôturera le festival.

L'actrice Sigourney Weaver, dans le film « My Salinger Year ». Photo : micro_scope

Au ciné-parc FNC X YUL, les cinéphiles pourront assister, de jeudi à dimanche, à quatre soirées consacrées à des films cultes : la nuit Mad Max, lors de laquelle sera projeté l’ensemble de la saga cinématographique de George Miller; The Shining, qui fête ses 40 ans; Total Recall, dont on célèbre le 30e anniversaire; et Pink Floyd: The Wall, réalisé par Alan Parker, qui est mort en juillet dernier.