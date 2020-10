Des Américains installés en Alberta se mobilisent pour l’élection présidentielle

Kimberly Johnson est arrivée en Alberta il y a près de 25 ans.

Depuis l’élection de Donald Trump, en 2016, elle se bat au sein de l’organisme Democrats Abroad pour encourager les Américains qui vivent au Canada, peu importe leur allégeance politique, à exercer leur droit de vote.

Nous appelons nos membres pour nous assurer qu’ils sont enregistrés et qu’ils ont fait venir leur bulletin de vote. [...] Nous avons récemment envoyé 5000 cartes postales pour rappeler aux gens de voter , explique la présidente de la branche d’Edmonton de l’organisme.

Elle ajoute que les Américains qui vivent à l’étranger sont nombreux à bouder les urnes.

Certaines personnes ne savent pas qu’elles peuvent voter , souligne-t-elle.

Selon le Federal Assistance Voting Program, une organisation gouvernementale américaine qui aide les Américains expatriés à voter à partir de l’étranger, seulement 5,3 % des 622 492 électeurs américains installés au Canada en 2016 ont voté lors de la dernière élection présidentielle.

Il est facile pour les Américains vivant à l’étranger de ne pas se sentir concernés et de penser que leur vote ne compte pas , dit Carly Deibler, une Américaine installée à Calgary depuis 2018.

Pourtant, Democrats Abroad affirme que 48 % des électeurs américains installés à l’extérieur des États-Unis votent dans des États pivots, c’est-à-dire des États où le vote change d’une élection à l’autre.

Je crois que les Américains qui vivent à l’extérieur des États-Unis ont une perspective différente. Ils sont plus enclins à voter pour des politiques ou des politiciens qui sont généralement moins populaires auprès des Américains qui n’ont jamais voyagé parce qu’ils voient à quel point des sujets comme le système de santé et l’environnement sont importants dans des pays voisins des États-Unis , ajoute Kimberly Johnson.

Une élection critique

Selon les deux femmes, comme pour de nombreux autres Américains installés au Canada, l’élection du 3 novembre est cruciale.

L’organisation Democrats Abroad, qui compte environ 25 000 membres à travers le Canada, affirme d’ailleurs que son taux d’adhésion a augmenté de 90 % depuis 2016, dont 35 % en 2020 seulement.

En Alberta, les adhésions au groupe ont augmenté de 28 % depuis le début de l’année 2020.

Nos membres sont très motivés [...] Cette élection va être déterminante pour l’avenir de notre démocratie. Il s’agit de l’élection la plus importante de notre histoire , estime Kimberly Johnson.

Steven McGowan, originaire de l'État de New York, aux États-Unis, a déjà voté pour son candidat. Photo : Radio-Canada / Olivier Periard

Steven McGowan, un professeur d’anglais installé à Calgary depuis 2005, espère lui aussi que les Américains au Canada et ailleurs dans le monde iront voter.

Il est plus important que jamais que les Américains votent pour rétablir l’ordre à la Maison-Blanche , affirme le père de famille, qui communique régulièrement avec ses amis aux États-Unis pour les inciter à se rendre aux urnes.

Comme lui, Alexander Marino, un avocat fiscaliste installé à Calgary depuis 2012, est régulièrement en contact avec ses proches aux États-Unis.

Il côtoie également plusieurs Américains vivant au Canada grâce à son travail.

On me pose souvent des questions concernant la manière de voter et de s’enregistrer. Je renseigne toujours les gens, peu importe leurs opinions politiques [...] parce que je crois en l’importance d’exercer notre droit de vote , affirme le républicain.

Il déplore cependant la division provoquée par l’élection présidentielle au sein de son pays d’origine.

Cela me rend triste [...] Ce que j’ai toujours aimé de la politique américaine, c’est que bien que nous ne soyons pas d’accord sur tout, nos valeurs profondes étaient les mêmes. Malheureusement, ce terrain d’entente ressemble maintenant au Grand Canyon , dit-il.