COVID-19 : 583 nouveaux cas en Ontario

Le nombre de guérisons dépasse celui des nouvelles infections en Ontario, mercredi, mais l'augmentation des cas dans les zones chaudes, comme Toronto et Ottawa, demeure élevée.

Toronto recense 173 nouveaux cas et Ottawa, 121. Les régions de York et de Peel ont respectivement 75 et 70 infections.

Depuis le début de la pandémie, 55 945 cas de COVID-19 ont été recensés en Ontario.

Soixante pour cent des personnes nouvellement infectées ont moins de 40 ans, indique la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Cette dernière se réjouit de voir qu'il y a 707 nouvelles guérisons, mercredi. Le nombre de cas actifs est à la baisse, mais celui des hospitalisations augmente légèrement.

Un décès s'ajoute au bilan, pour un total de 2988 morts dans la province depuis le début de la pandémie.

Près de 43 300 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Plus de détails à venir