Fin du remplissage de cruchon de bière chez Alcool NB

La décision est également basée sur des ventes à la baisse, selon Sarah Bustard, porte-parole de la société d’État.

Lorsque le programme a été créé en 2014, il n'y avait pas autant de brasserie, selon Mme Bustard.

Depuis le lancement du programme, nous avons assisté à une croissance et à des changements considérables dans l'industrie de la bière artisanale au sein de la province , a-t-elle déclaré.

Parmi ces changements, on constate que la bière artisanale locale est désormais disponible à plus d'endroits, dont les microbrasseries, la sélection de produits artisanaux dans les succursales d’Alcool NB est plus vaste et que la bière a été introduite dans certaines épiceries.

Au cours de sa dernière année d'activités, les ventes de bière en fût dans les cruchons réutilisables ont chuté de 29 % par rapport à l'année précédente, alors que l'année antérieure à cette dernière, elles avaient chuté de 34 %, a rapporté Mme Bustard.

Avec la multiplication de microbrasseries qui servent souvent leurs produits sur place aux clients ou qui gèrent leurs propres programmes de cruchons réutilisables, Mme Bustard explique que les clients se rendaient souvent directement chez les brasseurs pour se procurer leur bière.

En 2014, Alcool NB est devenue la première régie des alcools au Canada à permettre aux clients de s’approvisionner en bière avec des cruchons réutilisables, appelés Growlers. Les contenants utilisés sont généralement des cruches brunes en verre de 1,89 litre, bien qu'elles peuvent être de tailles et de matériaux différents.

Mme Bustard a précisé qu’une seule succursale continuera d’offrir l’option de remplissage dans les cruchons et il s’agit de celle sur la rue York, à Fredericton.

Les brasseurs sont mécontents

Les brasseurs locaux ne sont pas satisfaits de la décision de la société d'État ni du manque de consultation.

Nous sommes en fait assez déçus que l'industrie, les microbrasseries locales, n'ait pas été consultée sur ce point , a déclaré Christine Comeau, directrice générale de l’Association des Producteurs d’alcool artisanal du Nouveau-Brunswick.

Le maître-distillateur Sébastien Roy (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Sébastien Roy, propriétaire et fondateur de la distillerie Fils du Roy et président du conseil d'administration de l'association, partage cet avis. Il avance que de faire davantage la promotion de ce service aurait pu remédier à la situation.

Si la décision fait mal à toute l'industrie, elle affecte particulièrement les nanobrasseries, c'est-à-dire les petites entreprises qui n'embouteillent pas leur produit, qui doivent juste passer leur bière avec des tonnelets .

Ces dernières ne peuvent donc pas être distribuées de façon commerciale sans les cruchons, hormis par l'entremise de restaurateurs.

Les cruchons réutilisables peuvent contenir presque l'équivalent de six bières. Photo : anbl.com

Le Nouveau-Brunswick compte 57 brasseurs artisanaux – faisant partie d'un réseau de plus de 100 producteurs d'alcool artisanaux – qui opèrent dans 48 communautés à travers la province. L'industrie emploie plus de 500 personnes et son chiffre d'affaires annuel avoisine les 20 millions de dollars, et a encore le potentiel de croître, selon Mme Comeau.

Toujours selon la directrice générale, l'industrie réalise actuellement environ 8,5 % de ses ventes de bière dans les succursales d’Alcool NB.

Et on pourrait comparer cela à la Colombie-Britannique, où les brasseurs artisanaux détiennent 30 % de parts de marché. Nous pensons qu'il y a beaucoup de place pour la croissance , a-t-elle affirmé.

Les choses pourraient devenir encore plus difficiles pour les brasseurs artisanaux dans le contexte actuel, prévient Mme Comeau, car les restaurants continuent d'être victimes des effets économiques de la COVID-19 . Restaurants Canada a d’ailleurs prédit que 40 % des restaurants devront fermer d'ici mars 2021.

Cela limite donc encore plus l'accès des producteurs locaux aux marchés, et augmente vraiment la responsabilité d'ANBL de donner la priorité aux microbrasseurs locaux Christine Comeau, directrice générale de l’Association des Producteurs d’alcool artisanal du Nouveau-Brunswick.

Même son de cloche du côté de Sébastien Roy. On a un détaillant qui a le monopole au Nouveau-Brunswick, c'est Alcool NB. Si eux commencent a couper nos produits de leur magasin, par exemple les stations pour les cruchons, les growlers, ou qui commencent à enlever nos produits, il y a des entreprises qui vont fermer .

Une succursale d'Alcool NB sur la rue York à Fredericton continuera cependant d'offrir le service. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

C'est une autre perte de revenus pour les brasseries qui dépendent de la distribution pour leur chiffre d’affaires , constate Chris Vair, le propriétaire de la brasserie Big Tide, située sur la rue Princess, à Saint-Jean.

Il ajoute que ce ne sont pas toutes les brasseries qui ont un restaurant ou un bar pour offrir directement leurs produits aux consommateurs.

Afin de faire avancer les choses, l'industrie demande une rencontre avec le gouvernement de Blaine Higgs.

Avec les informations de Mia Urquhart, CBC et de François Lejeune