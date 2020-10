Avec la COVID-19 il faut repenser les traditions d’Halloween, selon des experts en santé

Halloween ne doit pas être annulée, mais la fête peut prendre une autre tournure, il faudra être créatif pour rester en sécurité et ne pas faire partie de la chaîne de transmission , mentionne Nazeem Muhajarine, professeur en épidémiologie et santé communautaire à l’Université de la Saskatchewan.

L’épidémiologiste winnipégoise fondatrice d'EPI Research, Cynthia Carr, abonde aussi dans ce sens : les enfants attendent avec impatience l’Halloween, cela doit avoir lieu. C’est une année qui a [déjà eu] son lot de déceptions.

Elle déconseille toutefois le porte en porte le 31 octobre pour amasser des friandises. Selon elle, ce geste pourrait s’avérer un vrai cauchemar si jamais il fallait mener une enquête de recherche de contact.

Et si… une semaine plus tard, nous voyions soudainement un tas de nouveaux cas? [On aurait alors] une situation où les gens ont été partout, en train de se mélanger avec des gens qu’ils ne connaissent pas , dit-elle.

«Restez dans votre quartier», demandent les autorités sanitaires. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Pour sa part, le professeur à l’Université de la Saskatchewan n’est pas contre l’idée de faire du porte-à-porte, si l’activité est faite avec précaution.

Nazeem Muhajarine suggère d’éviter de courir l’Halloween en groupe. Seul un parent devrait accompagner ses enfants, propose-t-il, pour ainsi mieux contrôler la distanciation sociale et les mesures sanitaires. La collecte devrait aussi, selon lui, être de courte durée.

Malgré l’augmentation du nombre de cas dans plusieurs provinces canadiennes, aucun gouvernement provincial n'a annulé l’Halloween. Le Manitoba, comme plusieurs autres provinces, a publié récemment des recommandations pour célébrer l’Halloween en temps de pandémie

Cynthia Carr a cependant des doutes sur la faisabilité et le respect de certaines lignes directrices.

Si vous distribuez des bonbons, vous ne commencerez pas à gérer le contrôle de la foule. Les enfants se précipitent vers la porte et se faufilent comme des poissons rouges à la surface d'un aquarium au repas. Cynthia Carr, épidémiologiste winnipégoise fondatrice d'EPI Research

Faire des activités d'Halloween à l'extérieur avec un petit groupe d'amis pourrait être une nouvelle façon de souligner la journée du 31 octobre. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Nouvelles traditions

Selon le professeur à l’Université de la Saskatchewan Nazeem Muhajarine, l’interaction aux portes peut être limitée avec un brin de créativité. Il explique que le simple fait de placer des sacs de friandises attachés à des branches d'arbre peut être une manière plaisante d’apprécier l’Halloween.

Cynthia Carr propose aussi l’idée d’inviter un petit groupe d’amis et faire des activités à l’extérieur avec un thème d’Halloween.

Ce serait bien, faire un feu de camp et planifier une chasse aux bonbons, comme la chasse aux œufs de Pâques , dit-elle.

Vous pouvez toujours vous amuser sans le risque associé de passer de porte en porte. C'est différent, mais ce n'est pas décevant, conclut-elle.

L'Agence de la santé publique du Canada devrait prochainement publier sur son site Internet des lignes directrices pour Halloween, précise un porte-parole de l'agence.