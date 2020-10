Le Winnipégois Seth Jarvis est repêché par les Hurricanes de la Caroline

C’est donc de chez lui, avec sa famille, que le jeune joueur a célébré son entrée dans la LNHLigue nationale de hockey . Je me suis presque évanoui pendant quelques secondes en entendant mon nom parce que j'étais tellement j’étais excité , raconte le Manitobain, qui rêve de ce moment depuis qu’il a 5 ans. J’étais tellement énervé, j’ai sauté dans les bras de mes parents et de mon frère!

C'est un honneur pour moi d’avoir eu la chance d’être choisi lors de la première ronde et de me joindre à une organisation telle que celle de la Caroline , dit-il.

Seth Jarvis était un ailier droit avec les Winterhawks de Portland, dans la Ligue de hockey de l'Ouest ( WHLLigue de hockey junior de l’Ouest ), au cours des trois dernières saisons. La saison 2019-2020 a été sa plus productive. Il a obtenu 98 points (42 buts et 56 mentions d'aides) en 58 matchs, et fini au deuxième rang dans la ligue pour le nombre de buts.

En temps normal, les futurs espoirs ont des rencontres avec les équipes de la LNHLigue nationale de hockey intéressées à les recruter. Les équipes font aussi une évaluation de leur forme physique, mais la pandémie a interrompu le cours normal des choses.

Des entrevues ont eu lieu par visioconférence et les évaluations faites dans les jours précédant le repêchage ont été plus rares, selon Seth Jarvis. Il précise que les Hurricanes sont l'une des équipes avec lesquelles il a eu des discussions.

La première ronde du repêchage a aussi permis à deux autres Manitobains d’être choisis. Le défenseur Braden Schneider s'est joint aux Rangers de New York et l'ailier gauche Ridly Greig a été repêché par les Sénateurs d’Ottawa. Tous les deux ont évolué avec les Wheat Kings de Brandon au cours des trois dernières saisons.

Le défenseur Daemon Hunt, de Brandon, pourrait aussi être sélectionné lors du repêchage, dont la deuxième ronde a lieu mercredi matin.