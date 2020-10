Crise d'Octobre : Trudeau peu préoccupé par « des événements d'il y a 50 ans »

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, persiste et signe : le gouvernement fédéral ne présentera pas d'excuses pour avoir utilisé la Loi sur les mesures de guerre, en octobre 1970, pour répondre à la crise provoquée par le Front de libération du Québec (FLQ).

De passage à l'émission Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, M. Trudeau a évoqué un moment très sombre de notre histoire , en évoquant l'enlèvement du ministre Pierre Laporte par les membres du FLQ, qui l'ont ensuite assassiné.

Et je pense que tous les différents paliers de gouvernement, soit la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral doivent réfléchir à la façon dont ils ont agi dans ces circonstances , a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement fédéral n'a cependant pas voulu donner plus de détails sur la nature de cette « réflexion », se bornant à souligner que depuis [la crise d'Octobre], la violence n'a jamais été utilisée comme outil politique au Québec, comme au Canada .

Par la suite, a poursuivi M. Trudeau, les débats politiques parfois extrêmement corsés ont toujours eu lieu dans le respect, et c'est une victoire pour notre démocratie .

Les personnes arrêtées sans mandat, en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur les mesures de guerre, ont-elles été arrêtées par la police fédérale, par la Sûreté du Québec, ou par la police de Montréal? a demandé le premier ministre.

M. Trudeau a toutefois dit considérer comme « intéressante » la proposition mise de l'avant par la cheffe libérale du Québec, Dominique Anglade, pour que les trois paliers de gouvernement présentent des excuses pour les agissements d'octobre 1970.

Cette proposition, mise de l'avant par la cheffe du PLQ après que son parti eut refusé d'appuyer une précédente motion du Parti québécois – et appuyée par la Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire – exigeant des excuses d'Ottawa dans cette affaire, a été à son tour rejetée, mardi. Le leader parlementaire de la CAQ, le ministre Simon Jolin-Barrette, a refusé d'en débattre.

[Montréal et Québec] ont demandé au fédéral d'amener cette Loi sur les mesures de guerre parce qu'ils avaient peur, ils étaient très inquiets par rapport à ces révolutionnaires qui voulaient renverser le gouvernement , a encore déclaré Justin Trudeau.

Ce dernier serait-il plus enclin à présenter des excuses au nom du gouvernement fédéral si ce n'était pas son propre père qui était au pouvoir à l'époque? Mon père et son legs se défendent très bien par des historiens et par d'autres , a rétorqué Justin Trudeau.

Moi, je suis préoccupé par les dossiers dont je dois traiter; pour moi, présentement, c'est la COVID-19. Je comprends qu'il y a des gens préoccupés par des événements d'il y a 50 ans, mais moi, ce sont les événements d'il y a cinq jours, cinq semaines, ou dans cinq semaines qui me préoccupent le plus. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Outre les 500 arrestations réalisées sans mandat, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont subi des perquisitions de la part des forces de l'ordre dans le cadre de la crise d'Octobre.