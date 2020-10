Les sacs en plastique seront bel et bien interdits le 30 octobre en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement avait pris cette décision avant l’arrivée de la COVID-19. À compter du 30 octobre, les entreprises ne pourront plus remettre à leurs clients des sacs en plastique à usage unique.

Le ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse a signalé le mois dernier qu’il envisageait de reporter la date d’entrée en vigueur de l’interdiction en raison de préoccupations quant à l’emploi de sacs réutilisables durant la pandémie. Le ministère disait consulter les responsables de la santé publique à ce sujet.

Mais le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Robert Strang, a indiqué mardi, lors d’un point de presse, qu’il n’y a aucune raison liée à la COVID-19 de reporter l’interdiction.

Le premier ministre Stephen McNeil a ajouté que le changement aura lieu comme prévu. Il n’a pas donné plus de détails sur ce plan.

Le ministère de l’Environnement, explique la porte-parole Barbara MacLean, voulait s’assurer qu’il disposait des renseignements les plus récents avant de prendre une décision. Le ministère, ajoute-t-elle, a eu une confirmation qu’il est sécuritaire pour les gens d’employer des sacs réutilisables.

Les commerçants ont eu suffisamment de temps pour se préparer au changement, selon Jim Cormier, directeur en Atlantique du Conseil canadien de commerce de détail.

Jim Cormier estime qu’il est préférable d’imposer une interdiction à l’échelle provinciale pour éviter toute confusion chez les consommateurs si les municipalités adoptent des mesures différentes par endroits. Il note que les sacs en plastique à usage unique sont déjà interdits à l’Île-du-Prince-Édouard et plus récemment à Terre-Neuve-et-Labrador et à certains endroits au Nouveau-Brunswick.

Le Conseil canadien de commerce de détail, ajoute-t-il, conseille aux provinces de l’Atlantique d’harmoniser leurs mesures en la matière. Il dit que cela faciliterait les choses pour les détaillants qui sont établis à plusieurs endroits dans la région.