COVID-19 : New Richmond ferme à son tour ses infrastructures

Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle avaient adopté des mesures semblables la semaine dernière, avant de passer officiellement en zone rouge.

À compter de mercredi, toutes les activités qui devaient se dérouler dans les centres communautaires, à la piscine, à l'aréna et à la salle de spectacles de la municipalité sont suspendues.

La bibliothèque municipale demeure ouverte, mais ses usagers doivent préalablement réserver leurs livres et prendre un rendez-vous pour les récupérer.

Le maire de New Richmond et préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, Éric Dubé, explique que cette décision a été prise de concert avec la santé publique régionale.

C'est le nombre de cas actifs qui commence à nous inquiéter parce qu'il est en augmentation depuis le début septembre. Quand on se compare, on est moins pires qu'Avignon, mais on ne veut pas se rendre là. Éric Dubé, maire de New Richmond et préfet de la MRC de Bonaventure

26 cas ont été déclarés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure depuis le 1er septembre, dont 21 sont toujours actifs, selon le dernier bilan de la santé publique.

On se doit de prendre conscience de ce qui se passe présentement et c'est vraiment inquiétant , estime le maire.

D'autres municipalités songent à emboîter le pas

Selon le préfet Dubé, plusieurs municipalités voisines pourraient adopter des mesures semblables.

On veut éviter que les gens partent de Carleton, Maria, New Richmond et se tassent vers l'est pour aller quand même chercher ces services-là. Cette réflexion est en train de se faire dans les municipalités , dit-il.

Éric Dubé, maire de New Richmond et préfet de la MRC de Bonaventure (archives) Photo : ICI Radio-Canada/Serge Bouchard

Il espère que les nouvelles mesures mises en place inciteront la population à redoubler de prudence et à donner collectivement un coup de barre pour freiner la propagation de la COVID-19, qui a fait 16 morts jusqu'à maintenant en Gaspésie.

D'après une entrevue réalisée par Isabelle Lévesque