Pas de consensus sur les raisons du déclin du homard dans la baie Sainte-Marie

Le nombre de homards capturés par les pêcheurs dans la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse a diminué de 2016 à 2018, selon les données du ministère des Pêches et des Océans (MPO) récemment présentées.

Les débarquements de homards de la baie ont atteint 1691 tonnes métriques durant la saison 2016-2017. La valeur de ces prises s’élevait à 25 millions de dollars, ce qui était un record. Mais en deux ans, le volume des débarquements a chuté de 46 % et leur valeur a diminué de 32 %.

Cette région du sud-ouest de la province est au cœur d’un différent entre pêcheurs autochtones et non autochtones. Certains pêcheurs non autochtones attribuent la baisse du stock de homards à la hausse de la pêche effectuée par les Micmacs à l’extérieur de la saison de pêche commerciale.

Michael Sack, chef de la Première Nation de Sipekne'katik, ne croit pas que la pêche de subsistance nuit au stock de homards dans la baie Sainte-Marie (archives). Photo : Radio-Canada

Il n’y a aucune preuve que la pêche faite par les Autochtones est la cause du déclin du stock, selon le chef de la Première Nation de Sipekne'katik, Mike Sack. Les pêcheurs micmacs, expliquent-il, respectent le principe de la conservation. Ils veulent faire en sorte qu’il y a toujours du homard pour les prochaines générations, souligne-t-il.

Mike Sack estime qu’un système de quota peut être adopté en matière de pêche commerciale pour répondre aux préoccupations qui entourent la conservation du stock dans la baie.

Déclin variable par endroits

Le déclin du homard dans la baie n’est pas très différent de celui observé à d’autres endroits dans la zone de pêche 34, selon le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada .

Plus de 900 permis de pêche commerciale au homards sont valides pour cette zone, la plus grande dans les eaux canadiennes. Elle s’étend à l’extrémité sud de la Nouvelle-Écosse, de Digby jusqu’à la baie de Fundy.

Le déclin des prises dans l’ensemble de la zone 34 durant la même période est de 6 % quant à leur volume et de 17 % quant à leur valeur.

Certains débarquements par endroits dans la zone 34 sont plus élevés que ceux de la baie Sainte-Marie tandis que d’autres sont plus faibles, indique le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada .

Baisse de l’effort de pêche commerciale

Selon les données du MPOministère des Pêches et des Océans du Canada , le nombre de bateaux de pêche commerciale sur la baie Sainte-Marie a diminué de 16 %, toujours de 2016 à 2018.

La croissance de la pêche exercée par la Première Nation de Sipekne'katik hors de la saison de pêche commerciale a entraîné la baisse de l’effort de pêche commerciale, selon Colin Sproul, de l’association des pêcheurs côtiers de la baie de Fundy.

Normalement, explique M. Sproul, il y a assez de homards pour que les pêcheurs commerciaux sortent pêcher chaque jour pendant les trois premières semaines de la saison. De nos jours, ajoute-t-il, il n’y a plus de homards après quatre ou cinq jours parce qu’ils ont déjà été capturés par Shubenacadie.

Shubenacadie est l’ancien nom de la Première Nation de Sipekne'katik.

En attente des données de 2019-2020

Colin Sproul dit avoir reçu des autorités fédérales les données sur les débarquements de la baie Sainte-Marie de la saison 2019-2020. Il dit qu’elles démontrent un déclin à moins de 600 tonnes métriques. Il serait ainsi question d’une baisse de 68 % sur trois ans.

Le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada n’a pas remis à CBCCanadian Broadcasting Corporation les données des débarquements de 2019-2020 de la baie Saint-Marie. Il explique qu’il n’a pas encore reçu tous les renseignements nécessaires de la part des pêcheurs commerciaux.

Colin Sproul, président de l'Association des pêcheurs côtiers de la baie de Fundy, attribue à la pêche de subsistance des Autochtone la baisse de l'effort de pêche commerciale. Photo : Radio-Canada / CBC

Colin Sproul accuse le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada de refuser d’analyser les données sur trois ans comme le demande son groupe.

Le ministère a transmis à CBCCanadian Broadcasting Corporation les données sur les débarquements de homard de 2002 à 2018. Elles font état d’une baisse des débarquements dans la zone 34 en général et dans la baie Saint-Marie depuis 2016.

On remarque qu’en 2006-2007, les débarquements de la baie Saint-Marie étaient d’environ 900 tonnes métriques, ce qui est similaire à ceux de 2018-2019.

Après 2007, les débarquements ont augmenté pour atteindre un sommet à 1855 tonnes métriques en 2012-2013 et ils ont diminué durant les deux années suivantes.

Le différend entre groupes de pêcheurs

Des pêcheurs commerciaux se plaignent depuis 2017 d’une hausse de la pêche exercée par les Micmacs dans la baie Sainte-Marie en été, quand la pêche commerciale est interdite.

La Première Nation de Sipekne'katik répète que sa pêche est trop petite pour nuire au stock de homards. La flotte de pêche des Micmacs comprenait à la fin de septembre 10 bateaux ayant une capacité totale de 500 casiers.

Durant la saison de pêche commerciale 2018-2019, il y avait 965 permis de pêche pour la zone 34. Dans la plupart des cas, chaque détenteur d’un permis pouvait déposer en mer de 375 à 400 casiers.