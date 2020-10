Déménagement du centre de dépistage de la COVID-19 de Casselman

Depuis 15 h mardi, il n’est plus possible de se faire tester au centre de Casselman.

Le déménagement répond aux problèmes de congestion dans la municipalité occasionnés par le fort achalandage, explique le Bureau de santé de l’est de l’Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ). Des files d’attente de plus d’un kilomètre près du centre avaient été observées en septembre. Des agents de la police provinciale de l’Ontario ont dû intervenir pour assurer la sécurité des automobilistes et contrôler la circulation.

À Casselman, en moyenne de 250 à 300 personnes pouvaient se faire dépister quotidiennement. À Limoges, ce sont plus de 800 tests qui peuvent être effectués par jour.

En plus de pouvoir accommoder un plus grand nombre de véhicules, le site de Limoges sera équipé de remorques aménagées pour l’hiver qui permettra de poursuivre les dépistages pendant les mois plus froids , peut-on lire dans un communiqué du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Plus de 800 tests par jour peuvent être effectués à Limoges. Photo : Radio-Canada

Le centre de dépistage à Limoges a ouvert ses portes le 24 septembre dernier. Pour éviter les files d’attente, bon nombre de personnes se sont rendues dans le stationnement du parc aquatique Calypso.

Son concept de service au volant est apprécié des citoyens puisque l’attendre se fait dans le confort de leur voiture. Certains sont même partis d’Ottawa pour se faire dépister dans l’est ontarien.

Même si le site à Limoges est plus grand, il faut tout de même avoir le personnel médical pour répondre à la demande, avait soulevé le médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , docteur Paul Roumeliotis, à la suite de la première journée d’activité du centre.