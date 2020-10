Pas de père Noël dans les rues à Sherbrooke cette année

Le père Noël et ses lutins donnent donc rendez-vous aux enfants en 2021.

Différentes alternatives ont été étudiées, dont un défilé inversé, mais avec les plus récentes consignes de la santé publique, les organisateurs ont dû se rendre à l'évidence, avec tristesse, peut-on lire dans un communiqué.

La sécurité et la santé des citoyens étaient au cœur de la décision du comité organisateur.

On a travaillé très fort pour trouver une formule qui serait satisfaisante, malheureusement les commanditaires ne sont pas au rendez-vous. [...] Il y avait beaucoup de travail à faire et les délais sont serrés aussi. Manque de financement, manque de temps, manques de ressources humaines, ça nous fait de la peine, mais la COVID nous rattrape , a précisé la présidente du conseil d'administration, Sylvie L. Bergeron.