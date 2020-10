L’avocat Paul Hesse radié du barreau pour avoir volé des millions à ses clients

M. Hesse faisait l'objet d'une enquête de l’organisme régulateur de l’activité des avocats en exercice depuis juillet 2019. À l'époque, plusieurs de ses anciens clients ont allégué aux médias que Paul Hesse les avait dépouillés de leurs économies.

La décision du Barreau indique que pendant trois ans, à compter de 2016, M. Hesse aurait menti à 27 clients, principalement des candidats à l’immigration.

Il a menti, il a volé, il a agi dans son propre intérêt, il a donné de mauvais conseils et il a tiré avantage de son poste pour amener ses clients à lui prêter des millions de dollars, dont la plupart n'ont jamais été remboursés , dit le document du Barreau.

La Société du Barreau du Manitoba a déclaré Paul Hesse coupable de 29 chefs d'accusation de faute professionnelle dont :

Conseiller aux clients d'investir de l'argent dans une entreprise sans révéler sa relation personnelle avec le propriétaire de l’entreprise

Investir de l’argent de clients sans autorisation

Mentir aux clients sur leur statut d'immigration pour qu'il n'ait pas à leur rembourser d’argent

Conseiller des investissements dans des sociétés-écrans

Mentir aux clients pour qu'ils lui prêtent de l'argent

Dire aux clients que des investissements les qualifieraient pour immigrer, alors qu'il s'agissait de faux investissements .

En fin de compte, M. Hesse a volé 3,5 millions de dollars à des clients et obtenu frauduleusement plus de 3 millions de dollars par des mensonges et des tromperies , indique la décision de la Société du Barreau du Manitoba.

Elle ajoute que la plupart des clients à qui l’avocat aurait fait du tort étaient vulnérables, car ils ne maîtrisaient ni l’anglais ni le fonctionnement du système judiciaire canadien.

Un ancien collègue est dégoûté

Paul Hesse est un ancien président du Parti libéral du Manitoba, ainsi qu’un ancien avocat du cabinet Pitblado Law à Winnipeg. Il a été renvoyé le 7 juin 2019, après que la firme a pris connaissance des allégations.

Paul Hesse fait face à plusieurs poursuites civiles de ses anciens clients, dont un recours collectif qui nomme également le cabinet d'avocat Pitblado Law.

M. Hesse n'a pas répondu à une demande d’entrevue.

Il n'a pas non plus répondu à des avis ou à des correspondances de la Société du Barreau du Manitoba. Selon les règles de la Cour du Banc de la Reine, cela est considéré comme un aveu des faits exposés.

Le directeur de Pitblado Law, Benjamin Hecht, affirme que son entreprise était consternée de découvrir un modèle d'activité irrégulière , de la part de Paul Hesse.

[Il] n'a pas été à la hauteur des normes que nous nous sommes fixées ou celles auxquelles nos clients s’attendent et méritent. Nous avons immédiatement retiré M. Hesse du cabinet et nous avons pleinement coopéré avec la Société du Barreau du Manitoba dans son enquête sur la question , poursuit-il.

En plus d’avoir été radié, M. Hesse doit rembourser 40 000 $ à la Société du Barreau du Manitoba pour les frais liés à l'enquête.

Avec les informations de Kristin Annable