Les élèves de Saint-Eusèbe de retour à l'école après une éclosion de COVID-19

Les cinq personnes qui ont contracté la COVID-19 se portent bien et les élèves et leurs parents semblaient contents de reprendre le chemin des classes, en personne.

L'enseignement à distance a été offert aux élèves pendant les 14 jours de fermeture de l'école.

Si tout s'est bien déroulé pendant cette période, les enfants semblaient tout de même heureux de reprendre le chemin des classes.

[Je préfère] l'école à l'école. [...] parce que je peux jouer avec mes amis. Chase Pelletier, élève à l'école de Saint-Eusèbe

Cet exercice d'école à distance a bien fonctionné, selon la direction, les parents et les enseignants rencontrés dans le village, mardi.

On n'a pas le choix. On a cette situation-là qui nous arrive, au lieu d'essayer d'être négatifs puis d'aller à l'encontre de cela, bien vaut mieux accepter puis adapter notre comportement et notre vie autour de ça , estime Valérie Bilodeau, mère de deux élèves de l'école de Saint-Eusèbe.

On n'a pas le choix. Tout le monde va y passer, je pense, cette saison-ci. Valérie Bilodeau, mère de deux élèves de l'école Saint-Eusèbe

Il s'agissait de tout un défi étant donné le jeune âge des enfants, de 4 à 12 ans.

[L'école à distance] cela fait peur, mais quand on s'y prépare, il y a du positif qui en ressort , soutient une enseignante de 5e et de 6e année, Marie-Andrée Caron.

La proximité n'est pas là, ni le contact humain direct. Si cela peut paraître moins productif, les jeunes ont quand même appris de nouvelles choses. Marie-Andrée Caron, enseignante de 5e et de 6e années à l'école de Saint-Eusèbe

Elle témoigne aussi de l'engagement des jeunes qui se sont toujours connectés à la classe virtuelle à l'heure et même, certains, à l'avance.

L'enseignante raconte qu'un élève est même allé se brancher chez son voisin puisque la connexion Internet a été interrompue chez lui.

La mère de quatre élèves, Vanessa Dubé, estime que l'horaire stable a été un point positif pour l'apprentissage de ses enfants.

Chacun avait [sa rencontre sur] Zoom à telle heure. [...] Ils avaient chacun leurs leçons toutes bien détaillées. Puis, si on avait des questions, on pouvait se reconnecter toute la journée avec le professeur , souligne-t-elle.

Le directeur de l'école, Alain Pelletier, dresse lui aussi un bilan positif de l'opération.

Selon lui, la clé est de garder son calme lorsqu'une telle situation survient.

De rester calme, de travailler en équipe. Puis, d'avoir une bonne collaboration de son centre de services scolaires , résume-t-il.

D'après les informations de Denis Leduc