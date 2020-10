Mandat d’arrestation contre la famille accusée d’avoir mis en scène une attaque antisémite

Des avocats de la famille affirment que les trois accusés sont aux États-Unis et qu’ils ne peuvent pas revenir au Canada pour leur procès en raison de la pandémie de COVID-19.

Oxana Berent, son mari, Alexander, et son fils, Maxim, ont été accusés de méfait public en avril 2019 après que le BerMax Caffe eut été vandalisé et recouvert de graffitis haineux.

La police soutient qu’il s’agit d’une mise en scène. Les accusés nient avoir mis en scène l’attaque. Le procès devait se dérouler en octobre.

Il y a des raisons de croire, avec l’accord des avocats, que les Berent ne reviendront pas pour le procès , affirme la juge en chef adjointe de la cour provinciale, Anne Krahn.

L'avocat de la défense, Michael Lazar, affirme que la famille a perdu son entreprise et sa maison. Elle a ont été ostracisée à Winnipeg en général et au sein de la communauté juive , dit-il.

Maxim Berent réconforte sa mère à la sortie d'une entrevue avec CBC en 2019, au cours de laquelle ils ont nié être à l'origine de l'attaque antisémite sur leur restaurant. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Une déclaration indique que la famille a déménagé à Los Angeles en janvier. Elle y est soutenue par une communauté Habad, un mouvement orthodoxe au sein du judaïsme.

La famille est restée en contact permanent avec ses avocats et a participé aux procédures judiciaires, soutient Michael Lazar. La demande de tenir le procès par vidéoconférence a été refusée.

Les règles d’isolement et la situation financière de la famille empêchent les trois accusés de revenir au Manitoba, fait valoir l’avocat. Un ajournement du procès aurait été une solution imparfaite, selon lui.

Le service de police s’est rendu au restaurant BerMax en 2019, à la veille de la Pâque juive, après avoir reçu un appel soutenant qu'une femme y avait été agressée. Les policiers indiquaient alors que l'établissement avait été la cible d'un vol qualifié et qu’il avait été vandalisé et recouvert de graffitis haineux.

Six jours plus tard, la police a déclaré qu'elle croyait que tout l'incident avait été mis en scène et que les membres de la famille avaient été accusés.

Des archives judiciaires montrent que le café connaissait d’importants problèmes financiers, dont une poursuite entamée par l'un de ses créanciers pour récupérer une somme de 100 000 $.