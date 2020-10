276 nouveaux cas de COVID-19 en Alberta

Depuis une semaine, le nombre de cas actif est passé de 1571 à 1900 dans la province. La région d’Edmonton, où la santé publique est en discussion avec la Ville pour la mise en place de nouvelles restrictions, compte désormais 1063 cas actifs.

La région de Calgary en compte 645.

La journée de lundi arrive au troisième rang sur la liste de celles avec le plus grand nombre de nouveaux cas. Le 22 et 23 avril, Services de santé Alberta (AHS) avait recensé 284 et 336 nouveaux cas, respectivement. Quatre fois moins de tests étaient cependant effectués par jour.

Lundi, AHS Services de santé Alberta a mené 17 030 tests. Le taux de cas positifs a commencé à remonter au cours des derniers jours et s’établit maintenant à 1,56 %.

Questionné plus tôt dans la journée sur la nécessité de resserrer les mesures de restriction, Jason Kenney s’en est remis aux autorités de la santé publique. Il a dit qu’il attendrait d’avoir d’autres discussions avec la médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, et la direction de la santé publique.

Il a également affirmé que le coronavirus était moins mortel maintenant qu’au début de la pandémie. Le ratio entre le nombre de morts et le nombre de nouveaux cas a diminué partout dans le monde et ça se reflète dans notre nombre de personnes hospitalisées . Le nombre de tests a néanmoins considérablement augmenté ces derniers mois, ce qui permet de détecter un plus grand pourcentage de cas.

En Alberta, 61 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 13 aux soins intensifs.

La province rapporte un décès supplémentaire, celui d'une septuagénaire de la région de Calgary. Depuis le début de la pandémie, 281 personnes sont mortes de la COVID-19 en Alberta.