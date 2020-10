Le report de la sortie du film Dune, de Denis Villeneuve, provoque un effet domino : l’arrivée dans les salles du film The Batman, prévue pour le 1er octobre 2021, est reportée à mars 2022. Toutefois, la sortie de The Matrix 4 est avancée de quatre mois.

Lundi, on apprenait que Dune ne sortirait pas le 18 décembre, comme prévu, mais le 1er octobre 2021, de nombreux cinémas restant fermés ou peu fréquentés en raison de la crise de la COVID-19.

Le studio Warner Bros., qui produit Dune, a donc décidé de repousser la sortie de The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle de l’homme chauve-souris, au 4 mars 2022 et d’avancer celle de The Matrix 4.

Le public pourra découvrir le très attendu film The Matrix 4 en décembre 2021, et non en avril 2022.

Si le tournage du nouveau Matrix s’est bien déroulé, celui de The Batman a pris du retard, notamment car Robert Pattinson a été atteint par la COVID-19.

Quant à Minecraft, l’adaptation cinématographique du jeu vidéo du même nom, sa sortie, initialement fixée en mars 2022, a disparu du calendrier pour le moment.

Avalanche de films de superhéros en vue

La crise de la COVID-19 a également bouleversé le calendrier de sortie des prochains films Marvel. Le 7 mai prochain, lorsque le public pourra découvrir Black Widow, cela fera 22 mois qu’aucun film Marvel n’aura pris l’affiche.

Résultat, pas moins de huit grosses productions Marvel devraient arriver dans les cinémas entre mai 2021 et juillet 2022, dont la suite de Spider-Man : loin des siens, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 et Captain Marvel 2.

Si on ajoute les longs métrages produits par les autres studios, ce sont 12 films de superhéros qui attendront les spectateurs et spectatrices entre le printemps 2021 et l’été 2022.