Un enseignement virtuel toujours insatisfaisant dans des écoles d'immersion de la C.-B.

Bien que les inscriptions dans les écoles d’immersion francophones aient considérablement augmenté au cours des douze dernières années, la pandémie et le manque d’enseignants pour donner des cours à distance viennent mettre à mal l’avenir des programmes d'immersion. Canadian Parents for French appelle les conseils scolaires qui ne l'ont pas encore fait à trouver des moyens de répondre à la demande des parents.

Le directeur général de Canadian Parents for French, Glyn Lewis, dit avoir reçu plusieurs plaintes de parents d’élèves en école d'immersion. Ils déplorent un enseignement virtuel insatisfaisant, voire inexistant.

Il y a beaucoup de parents qui nous disent que le programme d’immersion française en ligne n’est pas accessible , souligne-t-il.

Il craint pour l’avenir des programmes d'immersion et redoute de nombreuses désinscriptions faute de programmes qui conviennent à tous.

On nous a explicitement dit par écrit que si nous mettons cette année nos enfants d'immersion française pour qu'ils suivent des cours en ligne ou à l'école à domicile. Il n'y aurait peut-être pas de place lorsqu'ils souhaiteront revenir dans le programme , peut-on lire dans un post sur la page Facebook de Canadian Parents for French.

Une remarque que d'autres parents indiquent avoir aussi reçue de la part de leur conseil scolaire.

C’est un grand problème , explique-t-il, alors que l’organisation a récemment publié un rapport indiquant une hausse considérable des inscriptions en immersion au cours des 20 dernières années.

Pénurie d'enseignants

En ce qui concerne notre programme d'apprentissage en ligne nouvellement créé [...] nous n'avions pas la possibilité de proposer les programmes en immersion française , indique la directrice des communications du conseil scolaire SD 40 de New Westminster.

Elle ajoute que cette impossibilité de répondre à la demande des élèves souhaitant suivre des cours en ligne est due à un manque d'enseignants qualifiés.

Des propos qu'appuie aussi le directeur de Canadian Parents for French. Je pense que ça, c'est le plus grand défi. C'est la pénurie des enseignants. Mais je pense qu'il y a d'autres défis aussi , dit-il. Il cite notamment la formation de plus d'enseignants en français dans la province.

Trouver au plus vite des solutions

Canadian Parents for French demande aux conseils scolaire de faire preuve de créativité afin d'offrir aux élèves en immersion les mêmes options que les élèves suivant un enseignement en anglais.

Glyn Lewis indique qu’il existe des programmes fédéraux et provinciaux pour soutenir les programmes d'immersion en français.

Selon lui, l’adhésion des conseils scolaires à ces programmes permettra l’embauche, mais aussi la rétention d’enseignants.