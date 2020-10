Les étudiants de l’Université Laurentienne veulent plus de choix alimentaire sur le campus

Ces étudiants qui vivent sur le campus durant la pandémie, trouvent injuste l’obligation qu’ils ont de prendre le forfait flexible (crédits) de 500 dollars.

Effectivement, ces crédits-repas sont automatiquement ajoutés sur le compte des étudiants qui vivent en résidence sur le campus et qui ont besoin d’un plan repas.

Selon les règles du service alimentaire de l’université : Ces crédits-repas (Flex) peuvent être dépensés dans n’importe quel emplacement de restauration en service (sur le campus).

Fonctionnement du compte Flex : Un compte Flex dans un plan de repas fonctionne comme une carte de débit. Le prix d’achat total est déduit du solde de la carte jusqu’à ce que ce solde soit épuisé.

Le compte Flex peut être utilisé dans n’importe quel service d’alimentation de Chartwells sur le campus, y compris chez Tim Hortons, Starbucks, Subway, le Salon des anciens, la Salle à manger Alphonse-Raymond, le Café Bistro, LU HUB Source : Université Laurentienne

Un choix trop restreint

Or, la pétition explique que les options pour s’alimenter sur le campus ont considérablement diminué en raison de la pandémie, et elle interroge l’obligation d’acheter ces 500 dollars de crédits en plus de leur plan alimentaire.

Colin Mar est l’instigateur de la pétition  (Nouvelle fenêtre) . L’étudiant en quatrième année a déjà recueilli plus de 400 signatures au moment d’écrire ces lignes.

Nous avions 14 endroits pour acheter de la nourriture. De ces 14, il n’en reste que quatre, qui ont des heures d’ouverture drastiquement réduites. Nous avons donc très peu d’options pour utiliser les crédits-repas cette année. Colin Mar, étudiant Université Laurentienne

L’étudiant rappelle que ses comparses et lui payent déjà un fort prix pour vivre en résidence alors que les cours sont virtuels. Ils ont le sentiment, comme lui, que l’Université Laurentienne les laisse tomber.

Former des partenariats

Colin Mar a toutefois des solutions à proposer. Selon lui, l’Université Laurentienne pourrait s’entendre avec des commerces alimentaires voisins de l’institution.

Ainsi, les étudiants pourraient dépenser leurs crédits-repas dans des épiceries, ou des restaurants du quartier, en plus des quelques options encore disponibles sur le campus.

De son côté, Ben Demianiuk, le directeur du développement des affaires de l’Université Laurentienne indique que l’option des partenariats fait partie des solutions envisagées.

Présentement, je pense qu’il y a 1 % des étudiants qui doivent vivre sur le campus ou y avoir accès. Dès lors, la demande a réduit considérablement et l’offre a dû elle aussi être réduite. Ben Demianiuk, directeur du développement des affaires, Université Laurentienne

Des navettes vers des épiceries

Selon Mr Demianiuk, son département continue d’envisager diverses options afin d’offrir des alternatives alimentaires aux étudiants.

Une de ces options serait d’organiser un service de navettes avec des autobus qui amèneraient les étudiants vers des épiceries du quartier où ils pourraient utiliser leurs crédits-repas.

Une autre idée serait de vendre des repas frais ou encore des sacs de légumes frais sur le campus en utilisant le système de crédits-repas.

Toutefois, l’Université Laurentienne indique que ces plans sont toujours à l’étude et qu’elle ne s’est pas engagée à les mettre en place.

Les étudiants vivant sur le campus représentent 1 % de l'ensemble des inscrits, selon l'Université de Sudbury. (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Des ententes complexes

Selon Mr Demianiuk, les partenariats tels que proposés par Colin Mar demanderaient un engagement très important de la part des commerces locaux.

Il doute que ces ententes soient financièrement viables pour eux, considérant la réduction importante de la population universitaire d'une part et les défis déjà posés par la pandémie à tous ces commerces d'autre part.

Toutefois, Mr Demianiuk souligne que les crédits-repas que les étudiants n’auront pas dépensé cette année seront valides pour leur prochaine année scolaire.

Avec les informations de CBC