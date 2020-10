Gaz naturel : de grands objectifs, mais peu de mesures concrètes

L’Alberta voit grand avec sa nouvelle stratégie pour le gaz naturel : exporter de l’hydrogène partout dans le monde d’ici 2040, générer 10 milliards de dollars en revenus pour la province grâce à l’industrie pétrochimique, ou encore construire deux à trois mégaprojets d’exportation du gaz naturel liquéfié (GNL) d’ici 2030.

La province se fait cependant avare de détails sur la façon dont elle entend réaliser ces objectifs ambitieux. Le document rendu public mardi propose principalement de construire des partenariats, d’alléger la réglementation et d’accélérer le processus d’approbation des nouveaux projets.

Le document  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement) ne mentionne pas non plus de nouvel investissement de la part du gouvernement provincial. Interrogé au sujet du coût de ces annonces, Jason Kenney a précisé que les entreprises qui construisent de nouvelles usines pétrochimiques pourraient recevoir des subventions de la province une fois que la construction est terminée que l'usine est en activité. Il estime que l’Alberta pourrait ainsi dépenser jusqu’à 1 milliard de dollars.

C'est le programme de taxe sur le carbone sur les grands émetteurs qui financera des initiatives notamment dans le secteur du captage et du stockage du carbone. Toutefois, la plupart des choses que nous proposons ne coûteront pas un sou aux contribuables , a précisé Jason Kenney.

Des technologies non prouvées

Le premier ministre a notamment vanté les qualités d’un projet pilote de l’entreprise ATCO, qui va commencer à intégrer de l’hydrogène dans son gaz naturel. Pour être neutre sur le plan des émissions de carbone, cette technologie nécessite de séparer le gaz de l’hydrogène et de réinjecter le gaz dans le sol. Cette méthode de production permet d’obtenir ce qu’on appelle de l’hydrogène bleu.

La présidente-directrice générale d’ATCO, Nancy Southern, admet cependant elle-même que le captage du carbone est une technologie qui n’a pas encore fait ses preuves, en particulier à grande échelle. L'usine Quest, la seule en activité en Alberta, a coûté près de 1,3 milliard de dollars, dont 865 millions de dollars en subventions fédérales et provinciales.

L'usine de captage et de stockage de carbone Boundary Dam, près d'Estevan, en Saskatchewan. Photo : La Presse canadienne / Presse Canadienne/Michael Bell

Jason Kenney a par ailleurs répété qu’exporter du gaz naturel liquéfié permettrait de remplacer des centrales au charbon dans des pays en voie de développement, ce qui diminuerait du même coup les émissions canadiennes de gaz à effet de serre.

Plusieurs experts et groupes environnementaux réfutent cette affirmation, notant que le gaz naturel liquéfié pourrait, au contraire, retarder l’adoption d’énergies renouvelables ou même qu'il produit plus de gaz à effet de serre que le charbon quand on considère son cycle de vie complet.