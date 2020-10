La Nouvelle-Écosse améliore son dépistage de la COVID-19

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a annoncé que les centres de dépistage de la province seront agrandis et ouverts plus longtemps, avec un personnel plus nombreux.

Notre stratégie entourant les tests fonctionne très bien, mais nous pouvons toujours faire mieux. Ces changements permettront aux gens d’être testés plus facilement et plus rapidement. Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

La capacité du principal centre d'analyse du Centre de santé IWK d'Halifax augmentera pour traiter 2500 tests par jour d’ici la mi-novembre.

Notre intention est de mettre ces mesures en place d’ici novembre afin d’être prêt pour la saison de la grippe, et, d’une éventuelle deuxième vague , a indiqué Stephen NcNeil.

Des équipements seront également ajoutés à Sydney, au Cap-Breton, dès le début du mois de novembre afin que les tests n’aient pas à être envoyés à Halifax pour être analysés et traités.

Un nouveau test pour les enfants

Stephen McNeil a également affirmé que le Centre de santé IWK d'Halifax est en train de doubler ses capacités afin d’accélérer le dépistage chez les enfants.

À partir de mercredi, l’hôpital pour enfants lancera un projet pilote de test utilisant une solution saline à gargariser pour les enfants âgés de 4 à 18 ans.

La Colombie-Britannique déploie un test de dépistage gargarisant à l’eau saline pour les élèves de sa province depuis l'automne. Photo : Autorité provinciale des services de santé (PHSA)

Cette méthode est plus facile pour les enfants [que le prélèvement nasal]. Une fois que le processus aura été mis à l’essai, le test par gargarisme sera offert aux enfants dans tous les centres de dépistage , a déclaré Stephen McNeil.

M. McNeil a expliqué que le financement de ces projets a été pris en compte dans les programmes nationaux et les budgets existants de la province.

Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, a fait savoir que le test de gargarisme avait le même niveau de précision et de fiabilité que le prélèvement nasal.

Le temps n’est pas à la détente

Mardi, le Dr Robert Strang a reconnu une fois de plus que les Néo-Écossais pouvaient se sentir fatigués par certaines des mesures mises en place dans la province, comme le port de masques et l’auto-isolement après les voyages.

Il a noté avoir entendu des opinions publiques selon lesquelles, en raison du faible nombre de cas actifs dans la province, certaines restrictions devraient être assouplies.

Nous devons nous rappeler que c’est grâce à ces restrictions que nous sommes dans une position aussi sécuritaire aujourd’hui , a-t-il affirmé mardi. C’est aussi ces restrictions qui nous permettront de le demeurer dans les semaines et les mois à venir.

Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Le Dr Robert Strang a ajouté que les restrictions aux frontières étaient particulièrement importantes, en raison de l’augmentation des cas de la maladie dans d’autres régions du pays. Ce n’est pas le moment de se détendre et d’être complaisant , a-t-il déclaré.

Le médecin a aussi demandé aux Néo-Écossais d’être vigilants et de respecter les protocoles de sécurité pour la fin de semaine de l’Action de grâce.

Pas de nouveau cas

La province n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 mardi. Il y a trois personnes atteintes du virus sur le territoire. Un total de 482 tests de dépistages ont été effectués lundi.

Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Écosse enregistre 1089 cas de COVID-19 et 65 décès.