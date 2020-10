La COVID-19 accentue les défis des programmes d'immersion

Les élèves à qui nous avons parlé nous ont fait part de plusieurs difficultés auxquelles ils sont confrontés , explique Émeline Leurent, la directrice générale de l’organisme Le français pour l’avenir, qui a consulté plusieurs de ses jeunes ambassadeurs répartis partout au Canada.

Pêle-mêle, ils mentionnent, entre autres, la difficulté de retourner à l’école après 5 mois sans avoir parlé français, des inquiétudes quant à leur niveau de langue, mais aussi la difficulté de pratiquer le français à l’oral pendant les cours en ligne ou encore la perte de l’habitude d’écrire en français.

Émeline Leurent est la directrice générale de l’organisme Le français pour l’avenir. Photo : Le français pour l’avenir/French for the Future

Ils nous ont dit qu’ils ressentent une gêne lorsqu’il faut prendre la parole et que tout le monde les regarde à travers l’écran, et c’est un défi pour eux de maintenir leur niveau de français oral , ajoute Émeline Leurent.

Ces inquiétudes vont même plus loin puisque certains élèves du réseau Le français pour l’avenir ont rapporté avoir peur de perdre la langue et de perdre leur identité , selon la jeune femme.

Un lien affectif se développe avec une langue rien que par le fait de la parler tous les jours, et cette partie de l’identité n’est plus suffisamment stimulée , explique-t-elle.

La tentation de l’anglais

À cela s’ajoutent les particularismes de l’enseignement à distance. Ainsi, les élèves interrogés par l’organisme reconnaissent avoir la tentation de travailler en anglais puis de simplement traduire.

En classe, ils sont obligés de travailler en français, ils ont les ressources et un enseignant qui les pousse à utiliser du contenu francophone , reprend Émeline Leurent.

Dans les familles où les parents ne parlent qu’anglais, si l’élève n’a que des cours à distance, l’immersion en prend aussi un coup, selon la directrice de l’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACDPI), Chantal Bourbonnais. Il n’est pas toujours évident de parler français si on ne le parle pas à la maison , relève-t-elle.

Mais on peut toujours écouter une histoire, regarder la télévision en français , ajoute-t-elle.

À Winnipeg, le plus grand conseil scolaire de la ville compte d'ailleurs sur cette curiosité des élèves pour du contenu en français, pour parvenir à combler le manque d’immersion de ses élèves qui suivent des cours à distance.

La Division scolaire de Winnipeg cherche encore des enseignants pour ses cours d'immersion française en ligne. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Des recommandations seront probablement faites aux élèves pour qu’ils essaient d’augmenter leur consommation de produits en français, comme regarder des programmes télévisés en français ou écouter de la musique francophone , affirme la porte-parole de la Winnipeg School Division, Radean Carter.

Je pense que ça les aiderait dans leur apprentissage de la langue quand ils ne sont pas immersés comme ils le seraient s’ils étaient à l’école. Radean Carter, porte-parole de la Winnipeg School Division

À l’heure actuelle, 50 enfants du programme d’immersion, qui va de la maternelle à la 8e année, ont eu des notes de médecin validées par ce conseil scolaire pour suivre les cours à la maison, selon Radean Carter.

La pénurie d’enseignants aggravée par la pandémie

Par ailleurs, la plus grande division scolaire de Winnipeg est toujours à la recherche d’enseignants pour son programme d’immersion en ligne.

Nous sommes actuellement à la recherche de deux professeurs et on espère pourvoir les postes le plus rapidement possible , explique la porte-parole. C’est toujours difficile de recruter des enseignants francophones.

Si la pénurie était là avant la pandémie, cette dernière a tout de même accentué la pression sur les conseils scolaires, au point que certains élèves se retrouvent sans cours en français.

Certains conseils scolaires n'ont pas pu recruter suffisamment d’enseignants supplémentaires et ont annulé l’enseignement du français en immersion à distance , rapporte Émeline Leurent.

Chantal Bourbonnais, est la directrice générale de l'Association canadienne des professionnels d'immersion. Photo : Chantal Bourbonnais

En Saskatchewan, j’ai eu le cas d’un professeur d’immersion en ligne qu’on a pris pour lui demander d’enseigner en anglais , raconte Chantal Bourbonnais. On a un professeur qualifié, avec de l’expérience et on le met en anglais parce qu’il y a des manques… , se désole la directrice de l’ACPI.

Je sens qu’il y a des conseils scolaires qui vont mettre l’immersion de côté cette année à cause de la pandémie et je pense que ce serait une grave erreur, parce que l’immersion reste la meilleure façon de devenir bilingue. Chantal Bourbonnais, directrice de l’Association canadienne des professionnels de l’immersion