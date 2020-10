Nouvelle embûche pour le futur complexe aquatique de Matane

D’abord évalués à 14,5 millions de dollars puis à 16,5 millions, les coûts du projet du futur complexe aquatique sont maintenant évalués à environ 20 millions de dollars.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, explique que ce nouveau montant a été révélé par les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres lancé en février dernier et qui ont été ouvertes en septembre. On a compris qu’il y avait des hausses sur le plan des coûts de matériaux. On a eu peu de soumissionnaires aussi parce que la pandémie rend très nerveux les entrepreneurs de l’extérieur donc on regarde les options pour abaisser les coûts du projet.

À l’été 2018, juste avant les élections provinciales, le gouvernement de Philippe Couillard avait accordé un montant de 7,5 millions dollars pour la réalisation du projet, ce qui représentait environ 50 % du budget total.

La Ville de Matane a alors estimé qu’il valait peut-être mieux cogner à la porte de programmes plus généreux pour qu’une part plus importante du projet soit assumé par d’autres paliers de gouvernements et non par les contribuables.

Entre-temps, un mandat a été confié à une firme d’architectes et un projet, estimé à 16,5 millions, a été présenté à la population en décembre 2019. Une demande de financement qui permettrait d’assurer les deux tiers de cette facture, soit 11 millions, a aussi été déposée à Québec.

La réponse est attendue au cours des prochaines semaines.

Toutefois, si Québec accorde ce nouveau montant pour le projet, la Ville devra débourser neuf millions pour construire le nouveau complexe.

La Ville a tout de même déjà entamé des discussions avec les architectes pour voir à diminuer la facture et entend sensibiliser le gouvernement du Québec au problème que représente cette augmentation.

On va quand même attendre les réponses et après ça on sera en mode solution , commente Jérôme Landry.

Des choix à venir

Si Québec refuse d’augmenter sa mise, la Ville devra composer avec la somme déjà reçue de 7,5 millions, disponible jusqu’en novembre prochain. La facture des contribuables s'élèverait alors à 12,5 millions de dollars. Ce n'est pas dans les cartons, assure le maire, qui juge cette aide gouvernementale nettement insuffisante.

La piscine municipale de Matane a plus de 50 ans. Son toit coule et son bassin, fissuré, perd 20 000 litres d’eau par jour.

Deux nageurs plongent sous l'eau. Photo : getty images/istockphoto / torwai

Lors du dernier conseil municipal, un porte-parole du Club de natation Nautilus, Philippe Buteau, a fait part des inquiétudes de l’organisation quant à l’avancement du projet. La réparation de l’actuelle piscine ou la construction d’une éventuelle nouvelle piscine, c’est super important pour nos jeunes de la région , a fait valoir M. Buteau. Le Club a aussi offert son soutien et son aide aux élus.